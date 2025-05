Moșteanu (USR): Discuția despre ministere e prematură; România are nevoie de soluții, nu de cosmetizări

În contextul crizei fiscale, România are nevoie 'de soluții, nu de cosmetizări', a declarat liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, pentru AGERPRES.



Propunerile USR vizează: reducerea cheltuielilor 'inutile și stoparea risipei' din bani publici, precum și accelerarea absorbției fondurilor europene și implementarea 'reală' a PNRR.



Uniunea Salvați România pledează de asemenea pentru un mediu economic în care antreprenorii nu sunt 'blocați de birocrație absurdă', ci încurajați să inoveze; pentru un stat care lucrează pentru cetățeni și pentru o Românie ferm ancorată în Europa, cu un guvern 'care contează la masa deciziilor și care apără direcția democratică' a țării.



Ionuț Moșteanu a menționat că discuția despre ministere este 'prematură' și că USR nu va merge la negocieri 'cu liste' de portofolii. El a subliniat că pentru USR prioritare sunt obiectivele și măsurile susținute de viitorul guvern.



'Nu ne interesează funcțiile, ci direcția. Este momentul ca partidele să vorbească serios despre măsuri, nu despre scaune. România are nevoie de un guvern care poate livra reforme, nu de o împărțire de posturi. Tot ce a apărut în presă despre 'ministere negociate' și 'oameni propuși' sunt doar bârfe', a afirmat el.



Potrivit acestuia, este 'alegerea' PSD cum își formulează mandatul de negociere și că este un moment în care fiecare partid democratic 'trebuie să fie deschis la negocieri și compromisuri'.



'Românii s-au săturat de 'linii roșii', de instabilitate, la fel cum s-au săturat și de nedreptate și privilegii. (...) Pentru USR, important este ca aceste discuții să fie deschise, transparente și asumate. Este important ca discuțiile să plece de la un plan de reforme. România nu mai are timp de jocuri politice. Are nevoie de seriozitate, de claritate și de curajul unor decizii grele, dar necesare', a mai spus Moșteanu.



Președintele Nicușor Dan va avea, în cursul zilei de miercuri, la Palatul Cotroceni, o rundă de consultări informale cu partidele și formațiunile politice parlamentare.

