Moșteanu: Vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană

| 10 sep, 22:42

 

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, afirmă că România este solidară cu Polonia și, împreună cu aliații NATO, țara noastră va răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană.

 

 

'Noaptea trecută, dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Un incident foarte grav, o violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei. România este în contact permanent cu aliații săi. Suntem solidari cu Polonia și, împreună cu aliații NATO, vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană', declară Moșteanu, într-un mesaj postat pe Facebook.
Polonia și-a mobilizat miercuri propriile sisteme de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone în spațiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei.
După 'încălcări repetate' ale spațiului aerian polonez în timpul unui atac rus asupra vestului Ucrainei vecine, miercuri, armata Poloniei a anunțat desfășurarea de aeronave poloneze și aliate.
'Avioanele și-au folosit armele împotriva obiectelor ostile', a declarat ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, într-un mesaj pe platforma X, adăugând că este 'în contact constant cu comandamentul NATO'. Înaltul oficial polonez a cerut totodată populației 'să-și păstreze calmul și să distribuie doar anunțuri oficiale din partea armatei și a serviciilor statului'.
'În urma atacului de astăzi (miercuri - n.r.) al Federației Ruse asupra teritoriului ucrainean, a avut loc o încălcare fără precedent a spațiului aerian polonez de către obiecte de tip dronă', a declarat centrul de comandă al armatei poloneze într-un mesaj pe X. 'Acesta este un act de agresiune care a creat o amenințare reală la adresa securității cetățenilor noștri', a adăugat acesta.
Forțele poloneze și aliate au monitorizat cu ajutorul radarelor 'peste zece obiecte, iar pentru cele care puteau reprezenta o amenințare, comandantul operațional al forțelor armate a luat decizia de a le neutraliza. Unele drone care au intrat în spațiul nostru aerian au fost doborâte', a explicat centrul de comandă polonez.

 

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ