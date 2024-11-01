Moscova cere explicații Washingtonului despre informațiile oferite de SUA ce ar ajuta Ucraina să lovească obiective rusești

Ucraina desfășoară în prezent o intensă campanie de lovituri cu drone în profunzimea Rusiei și care vizează cu precădere centre logistice și rafinării rusești. Chiar și înaintea acestei campanii, pe parcursul războiului pe care l-a început în februarie 2022, președintele rus Vladimir Putin a acuzat SUA și alte țări occidentale susținătoare ale Ucrainei că furnizează acesteia informații despre armata rusă obținute cu ajutorul sateliților și avioanelor-spion. De asemenea, a mai remarcat Putin, în atacurile ucrainene asupra țintelor ruse, localizarea și direcționarea rachetelor către acestea nu pot fi realizate de armata ucraineană fără implicarea țărilor care i-au furnizat respectivele rachete.

'Am transmis o serie de întrebări Departamentului de Stat, cu solicitarea să comenteze cu privire la datele de informații (transmise Ucrainei) și implicarea profundă a Statelor Unite în pregătirea și executarea atacurilor împotriva țintelor civile de pe teritoriul rus. Așteptăm răspunsul lor', a declarat Lavrov într-un interviu acordat televiziunii de stat ruse.

El a precizat că nu va da 'niciun ultimatum' Statelor Unite cu privire la răspunsul solicitat și a asigurat că Rusia este pregătită să continue negocierile cu SUA și să-i primească din nou pe emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

'Nu refuzăm dialogul cu ei. Dacă vin, ei știu că președintele Rusiei, Vladimir Putin, este pregătit să-i primească din nou', a spus șeful diplomației ruse. Totuși, a ținut el să adauge, 'o altă chestiune este să vedem cu ce (propuneri n.red) vin' emisarii lui Trump.

Ministrul rus de externe a susținut din nou că Putin a acceptat propunerile formulate de Trump la singurul lor summit de la revenirea acestuia din urmă la Casa Albă, desfășurat în urmă cu un an la Anchorage, în Alaska, idee negată de Washington.

Rusia și SUA au versiuni diferite asupra celor convenite la acel summit. În timp ce Lavrov spune că Putin și Trump au ajuns atunci la o înțelegere cu privire la liniile generale ale unui acord de pace în Ucraina, înțelegere descrisă de Moscova prin formula 'spiritul Anchorage-ului', secretarul de stat american Marco Rubio dezminte că s-ar fi convenit un acord, admițând însă că a existat o propunere, fără a o preciza.

În interviul de vineri, Lavrov a catalogat drept 'contradictorii' declarațiile lui Rubio despre rolul SUA în războiul din Ucraina și a acuzat Washingtonul că, deși joacă un rol de mediator, continuă să susțină direct Ucraina cu echipamente militare și informații.

Prin urmare, a continuat Lavrov, Rusia își va intensifica eforturile de a distruge orice este folosit pentru a sprijini Ucraina din Occident. 'Vom face mult mai dure metodele noastre pentru a distruge tot ceea ce alimentează din Occident mașina de război a Kievului. Și deja facem asta', a spus șeful diplomației ruse.

Cât despre eforturile de a pune capăt războiului, aflate în continuare în impas, el a reafirmat poziția Rusiei de respingere a unei încetări temporare a focului. 'Trebuie să ne oprim numai odată ce va exista o soluționare pe termen lung, de încredere și durabilă', a indicat Lavrov.