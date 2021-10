Moşteanu: Dacă negocierile pentru refacerea coaliţiei vor eşua, venim în faţa Parlamentului cu un guvern USR

"Am convocat Comitetul Politic pentru duminică după-amiază. Comitetul Politic este organismul statutar al USR care decide intrarea la guvernare, deci aprobă programul de guvernare şi decide lista de miniştri. Prioritatea numărul unu a premierului desemnat Dacian Cioloş este refacerea coaliţiei de guvernare alături de PNL, UDMR şi cu sprijinul minorităţilor naţionale din Parlamentul României. Asta este prioritatea noastră, este prioritatea dânsului, am spus în mod repetat de o lună şi ceva. Însă, în cazul în care negocierile, discuţiile eşuează în următoarele zile, trebuie să mergem înainte, România trebuie guvernată. Premierul desemnat Dacian Cioloş are acest mandat din partea preşedintelui României pentru a forma un Guvern şi va veni cu el în faţa Parlamentului. (...) Dacă aceste negocieri vor eşua, vom veni în faţa Parlamentului cu un Guvern aprobat de Comitetul Politic, o listă de miniştri şi un program, (...) la începutul săptămânii viitoare", a afirmat Moşteanu.



El a făcut un apel la responsabilitate din partea PNL. "Ţara trebuie să fie guvernată de un Guvern cu puteri depline şi pentru asta, din nou, fac un apel la responsabilitate. PNL nu a vrut să propună prim-ministru, PSD nu a vrut să propună prim-ministru. Ne-am asumat acest rol. Am venit cu o propunere de prim-ministru. Preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Dacian Cioloş pentru a forma un Guvern şi mergem înainte", a transmis deputatul USR.



O nouă întâlnire a premierului desemnat Dacian Cioloş cu liderii PNL, UDMR şi ai minorităţilor naţionale va avea loc vineri.



"Mâine va fi următoarea întâlnire între liderii partidelor, probabil undeva în jur de ora 14,00, pentru că PNL a cerut răgaz pentru a discuta în organele statutare şi a lua mandat pentru următorii paşi. Din informaţiile mele de la ora asta, vor avea o întâlnire mâine în jur de ora 11,00 cei de la PNL şi, apoi, cât de repede poate fi o nouă întâlnire între liderii partidelor. Noi suntem pregătiţi în orice moment să ne aşezăm la masă", a adăugat Ionuţ Moşteanu.



Potrivit acestuia, USR va avea până duminică seara lista cu miniştrii şi nu este exclus să fie propuşi şi tehnocraţi.



"În zilele următoare, Dacian Cioloş, cu Biroul Naţional şi cu toţi colegii parlamentari şi, în final, cu Comitetul Politic, va decide lista de miniştri. Nu excludem să fie şi tehnocraţi. O să vedem la momentul respectiv care este lista cea mai solidă cu care să venim în faţa Parlamentului", a explicat el.



Întrebat dacă foştii miniştri ai USR s-ar putea afla pe această listă, Moşteanu a răspuns că acest lucru este posibil. "Sunt oameni care au dovedit că au făcut treabă şi au învăţat multe din chichiţele ministeriale lunile astea, deci au arătat că au curaj şi responsabilitate. Din punctul meu de vedere, trebuie să continue. O să definitivăm lista şi mergem înainte cu speranţa că scenariul refacerii coaliţiei este fezabil, plauzibil, că partenerii noştri vor da dovadă de responsabilitate", a susţinut Moşteanu.



Deputatul USR a subliniat că declanşarea alegerilor anticipate este un atribut al şefului statului. "Din punctul meu de vedere, organizarea în iarnă a alegerilor ar fi inoportună şi iresponsabilă, însă, dacă nu se va ajunge la nicio concluzie, noi nu ne temem de alegeri, ţara trebuie guvernată", a spus el.



Întrebat dacă Dacian Cioloş l-a informat pe preşedintele Klaus Iohannis privind negocierile, Ionuţ Moşteanu a spus că şeful statului trebuie informat asupra fiecărui pas.



"Nu ştiu dacă l-a informat pe preşedinte, dar în mod cert trebuie să comunice şi vor comunica pe parcursul acestor zile, pentru că, din nou, în momentul în care preşedintele desemnează un premier pentru a forma un Guvern se creează un parteneriat şi acest parteneriat în momentul ăsta trebuie să fie corect şi preşedintele trebuie informat asupra fiecărui pas, în speranţa că vom ajunge să formăm o majoritate cu care să venim în Parlament şi un Guvern cu care să venim în Parlament. Deci, cred că îl va suna", a afirmat purtătorul de cuvânt al USR.

