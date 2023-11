N. Dan, întrebat dacă se va înscrie în PNL: Strategia mea este de a-mi păstra independenţa

„Am avut câteva discuţii cu domnul Ciucă, câteva discuţii cu domnul Drulă, cu domnul Tomac. Suntem oameni politici. Discutăm. În opinia mea, există o singură chestiune, aceeaşi care a fost în 2020, aceeaşi care a fost în 2016 - dreapta va avea un candidat unic sau nu. Dacă dreapta va avea candidat unic, va câştiga. Nu va avea candidat unic, va câştiga PSD. Cred că pentru marea majoritate a votanţilor de dreapta, care ne-au spus acelaşi lucru în 2020, este ca dreapta să aibă un candidat unic. Eu am fost votat de oameni care susţin PNL, am fost votat de oameni care susţin USR, am fost votat de oameni care susţin dreapta, fără să fie simpatizanţi ai acestor partide. Am o relaţie foarte bună cu PMP în Consiliul General şi cu celelalte partide de dreapta care nu sunt reprezentate în Consiliul General. E foarte greu să ne gândim că un candidat al unuia dintre aceste partide poate să câştige şi, atunci, strategia mea este de a-mi păstra independenţa şi de a solicita sprijinul partidelor de dreapta, pentru a nu lăsa PSD în Bucureşti”, a afirmat Nicuşor Dan, întrebat marţi, într-o conferinţă de presă, dacă a discutat cu Nicolae Ciucă în vederea înscrierii în PNL.

Edilul general a mai spus, despre afirmaţiile liderului interimar al PNL Bucureşti Sebastian Burduja conform cărora Bucureştiul este capitala europeană cel mai prost administrată, potrivit Indicelui European de Calitate a Administraţiei Publice, că oraşul „nu a stat bine niciodată” la aceşti indicatori, însă există progrese.

„Nu am apucat să vorbesc cu domnul Burduja după ce a preluat mandatul interimar. Intenţionez să o fac cât mai curând, pentru că am o obligaţie faţă de simpatizanţii PNL. M-au votat, am promis că voi face nişte lucruri pentru Bucureşti. Bineînţeles că există nişte indicatori care măsoară calitatea vieţii. Bucureştiul nu a stat bine niciodată la indicatorii aceştia. Totul este să ne uităm nu la cum arată aceşti indicatori, ci dacă progresăm sau nu. În opinia mea, noi progresăm”, a explicat Dan.

Liderul interimar al PNL Bucureşti Sebastian Burduja a precizat că nu îşi aminteşte să fi văzut vreodată o adeziune a primarului Capitalei Nicuşor Dan la PNL, chestionat dacă preşedintele liberalilor Nicolae Ciucă i-ar fi făcut o ofertă de a adera la partid edilului general, în vederea susţinerii unei candidaturii a acestuia pentru un nou mandat la şefia PMB.

Burduja a mai declarat, că datele europene arată că Bucureştiul este un oraş mai dezvoltat decât Madrid, Berlin, Copenhaga sau Amsterdam, însă e pe ultimul loc la Indicele de Calitate al Administraţiei Publice. „Am susţinut în faţa colegilor mei să fim într-adevăr «prin noi înşine», aşa cum a spus Vintilă Brătianu, un fost primar al Bucureştiului de altfel. Asta înseamnă să venim în faţa bucureştenilor cu cea mai bună ofertă”, a adăugat liderul interimar al PNL Bucureşti şi ministru al Energiei.