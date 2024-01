Natalia Intotero: Pregătim activităţi multe şi interesante pentru tinerii din România

Ea a mai spus că, din acest an, vor fi organizate tabere studenţeşti de iarnă, fiind 1.000 de locuri pentru studenţi care se vor bucura de tabere, în perioada 12-25 februarie. În plus, în această vară vor fi alte 5.000 de locuri disponibile în tabere, a adăugat ea.

„Am avut astăzi o întâlnire cu directorii Caselor de Cultură ale Studenţilor (CCS) si reprezentanţii asociaţiilor studenţeşti (USR, UNSR şi ANOSR) cu care am discutat despre acţiunile pe care le vom desfăşura în acest an pe domeniul de tineret. Mă bucur să vă anunţ că începând din acest an vom organiza, prin CCS-urile din toată ţara, tabere studenţeşti de iarnă. Sunt 1.000 de locuri pentru studenţi care se vor bucura de tabere în perioada 12-25 februarie. În plus, în această vară vom avea alte 5.000 de locuri disponibile în tabere”, a scris Natalia Intotero, miercuri pe Facebook.

„De asemenea, am discutat cu directorii Caselor de Cultură ale Studenţilor despre activităţile pe care le vom desfăşura în acest an”, a continuat ministra PSD.

„Vă asigur că toate CCS-urile din ţară se străduiesc să le ofere studenţilor o paletă cât mai mare de activităţi, iar 2024, deşi e un an cu un buget mult mai mic faţă de anul trecut, va aduce multe acţiuni şi campanii interesante”, a conchis Intotero.