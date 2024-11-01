Nazare: Cheltuielile de personal sunt în scădere în trimestrul III; ANAF a depășit planul la încasări

'Pe parte de cheltuieli, o veste foarte bună sau încurajatoare din trimestrul III este că avem cheltuielile de personal în scădere. Pe trimestrul III scăderea este de 600 de milioane (de lei - n.r.). An pe an bineînțeles este creștere, dar în trimestrul III este scădere. E un semn bun. O să se reflecte și se va reflecta în execuțiile lunilor viitoare mult mai bine, inclusiv întregul efort pe care l-am depus prin pachetul I, pachetul II, și inclusiv această plafonare la bunuri și servicii. Pentru care am fost foarte criticați. La sfârșit de an nu îmi face deloc plăcere să fac plafonări și îmi dau seama că nu e deloc cel mai bun mesaj pe care l-ar aștepta primarii noștri, dar e un an foarte dificil și îi rog să ne înțeleagă pentru că trebuie să închidem acest an cu bine și trebuie să confirmăm această țintă. Nu ne mai putem permite să avem o țintă de deficit care să nu fie confirmată și anticipând aceste presiuni pe ultimele două luni ale anului am decis să luăm aceste măsuri legate de planificările pe bunuri și servicii pentru chestiuni, bineînțeles, care pot fi amânate pentru 2026. Dar în paralel an luat și alte măsuri. Am prelungit termenul pentru tragerile pe împrumuturi din Trezorerie pentru proiecte pe fonduri europene', a declarat Alexandru Nazare, la forumul 'Provocări pentru piețele financiare într-o economie marcată de dezechilibre macro și presiuni fiscale', organizat de publicația online Profit.ro în parteneriat cu Team Innovation Media.

El a menționat că termenul expira în octombrie.

Pe partea de venituri, Alexandru Nazare a afirmat că discuțiile nu se pot purta decât în contextul bugetului pentru anul viitor a cărei construcție ar urma să înceapă după 15 noiembrie.

'În privința veniturilor, în general, a performanței veniturilor, că și acest subiect este în atenția publică, trimestrul III este singurul trimestru în care ANAF a făcut planul. A depășit planul. ANAF trimestrul I, trimestrul II a avut un minus considerabil. Numai în trimestrul III a avut un plus și se vede în trimestrul III o performanță mai bună, inclusiv la TVA. La TVA la 9 luni 7,7% creștere, dar în trimestrul III separat, an pe an, diferența este de 14%. Din aceste comparații se vede că e o colectare la TVA mai bună în trimestrul III și noi sperăm să continue și să se confirme în execuțiile lunilor următoare. Până la final de an vom avea o imagine mult mai clară a acestor dinamici', a mai spus Alexandru Nazare.