Nicolae Ciucă: În şedinţa de guvern aprobăm unele modificări în scopul flexibilităţii şi încurajării negocierilor colective

"În acest an şi jumătate de guvernare, pe toată perioada mandatului, am acordat atenţia cuvenită dialogului şi consultărilor cu partenerii sociali, cu mediul de afaceri, cu structurile asociative, cu toţi cei care au avut şi au un cuvânt de spus în mersul societăţii. Vă pot împărtăşi că în urma acestui dialog am putut să desprindem o serie de concluzii şi să culegem datele despre ce se întâmplă în realitate, să vedem modul şi viziunea prin care partenerii sociali, structurile din mediul de afaceri reuşesc să vină cu propuneri concrete şi să facem în aşa fel încât la nivelul guvernului să identificăm măsurile care să poată să aibă aplicabilitate şi să rezoneze cu aşteptări întregii societăţi", a spus premierul în şedinţa de Guvern. "Practic, toate aceste aspecte, din punctul meu de vedere vin să se concretizeze printr-un demers care astăzi, în şedinţa de guvern, va fi finalizat printr-o OUG în care aprobăm unele modificări în scopul flexibilităţii şi încurajării negocierilor colective, la nivel de sector de activitate, În acest sens, vom modifica legea dialogului social şi Codul Muncii în acord cu recomandarile europene cu cele ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi cu angajamentele asumate prin PNRR", a completat şeful Executivului. La rândul lui, ministrul Muncii, Marius Budăi a arătat că este vorba de "aspecte care în urma discuţiilor cu partenerii sociali au apărut în urma aprobării legii şi a îndeplinirii jalonului din PNRR". "Am revenit la discuţii cu partenerii, am informat Comisia Europeană şi a fost de acord şi a agreat noile modificări astfel încât partenerii sociali sunt acum de acord cu această formă", a precizat Budăi.