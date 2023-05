Nicolae Ciucă: Nu am revenit niciodată pe o funcţie pe care am mai fost

„Mi se pare că, mai ales dacă vii de la un alt nivel, influenţezi într-un anume fel şi e bine ca ce-ai lăsat în urmă şi a fost bine, să rămână, ce n-a fost bine să fie îndreptat. E o chestiune de respect faţă de cei care sunt la conducere în momentul respectiv”, a adăugat liderul PNL.

„Sunt amănunte importante. De regulă, până în acest moment nu am revenit niciodată pe o funcţie pe care am mai fost. Ca principiu personal am evitat inclusiv în unităţile în care mi-am exercitat activitatea. E o chestiune de principiu. Mi se pare că, mai ales dacă vii de la un alt nivel, influenţezi într-un anume fel şi e bine ca ce-ai lăsat în urmă şi a fost bine, să rămână, ce n-a fost bine să fie îndreptat. E o chestiune de respect faţă de cei care sunt la conducere în momentul respectiv”, a explicat Nicolae Ciucă, chestionat marţi la finalul BPN al PNL dacă are acest principiu de a nu reveni pe o funcţie pe care deja a mai ocupat-o.

Chestionat ce funcţie trebuie să aibă preşedintele PNL în Guvern, ca să îşi păstreze relevanţa şi în partid, Ciucă a răspuns: „Să stabilim dacă va rămâne preşedintele PNL în Guvern şi, după ce va rămâne în Guvern, va alege acea funcţie în care îşi poate servi interesele ţării, ale electoratului liberal, ş.a.m.d.”

„Amprenta liberală în tot ceea ce a însemnat construcţia politică eu cred că s-a văzut foarte bine în ceea ce a însemnat legile educaţiei, sănătate, investiţii, creştere economică. Am precizat chiar astăzi, la nivelul BPN, că nu trebuie să ne ducem către un anumit sector. Nu cred că PNL poate să nu aibă adresabilitate către persoanele vulnerabile. Am asumat şi am prezentat de fiecare dată preocuparea noastră pentru clasa de mijloc. Nu putem să discutăm de o Românie dezvoltată fără clasă de mijloc în creştere, consistentă. Motiv pentru care ceea ce voi face de aici înainte, voi face astfel încât să ne putem duce înainte politica de responsabilitate, comportamentul onest pe care l-am avut în această coaliţie şi îl vom avea în continuare”, a completat liderul PNL.

De asemenea, întrebat ce funcţie ar putea ocupa în viitorul Executiv sau dacă rămâne în Guvern ori vrea preluarea şefiei Senatului, Nicolae Ciucă a replicat: „Este prematur să mă pronunţ acum pentru ce funcţie voi decide să ocup, ţinând cont că neavând finalizate negocierile asupra structurii Guvernului şi modului în care se vor redistribui portofoliile, nu pot să vă spun acum dacă rămân în Guvern sau merg la Senat”.

Întrebat mai departe dacă doreşte să rămână în viitorul Executiv sau dacă doreşte şefia Senatului, premierul a precizat scurt: „E o chestiune personală”.