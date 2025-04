Nicușor Dan își cere scuze de la alegătorii contracandidaților: Am vrut să răspund unei șicane

Edilul general făcuse această apreciere după ce Funeriu susținuse că ar fi primit mai multe telefoane prin care i s-a solicitat să se retragă în favoarea lui Nicușor Dan. Ulterior, primarul Capitalei a revenit cu scuze, argumentând că nu a vrut să îi 'desconsidere' pe alegătorii contracandidaților săi, ci doar să răspundă 'unei șicane'.

'Când greșești trebuie să îți ceri scuze. Am greșit. Îmi cer scuze pentru alegătorii care sunt înclinați să voteze pentru oricare din candidații ăștia, dacă prin declarația pe care am făcut-o s-au considerat desconsiderați de persoana mea. Nu am vrut să fac asta. Am vrut să răspund unei șicane pe care un contracandidat mi-a făcut-o. Îmi cer scuze', a spus Nicușor Dan.

Primarul Capitalei a fost întrebat, de asemenea, dacă le-ar fi promis lui Ludovic Orban sau Allen Coliban de la USR funcția de șef al Serviciului Român de Informații, în contextul în care aceștia l-au susținut în campanie. El a negat acest lucru, precum și informația conform căreia Ludovic Orban i-ar fi solicitat lui Daniel Funeriu să se retragă din cursă.

'Povestiți foarte frumos, dar eu nu am nimic de-a face cu ce povestiți dumneavoastră. E prima oară când aud lucrurile pe care le spuneți, care evident nu există. Nimeni în numele meu nu a solicitat nimic nimănui', a spus edilul general.

Întrebat cum ar reacționa în cazul în care în țara noastră ar avea loc inundații catastrofale, precum cele din Spania, Nicușor Dan a replicat că România trebuie să aibă 'un plan foarte bine stabilit' pentru astfel de evenimente.

'Ca președinte aș încerca să coordonez cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență toate măsurile urgente care sunt necesar a fi luate. Evident că m-aș duce acolo. Dar mai important decât a mă duce eu acolo este coordonarea instituțiilor care trebuie să asigure locuințe provizorii pentru oamenii afectați', a precizat el.

În altă ordine de idei, Nicușor Dan a apreciat că fostul președinte Klaus Iohannis 'a evitat să lupte cu adevărat' cu corupția, care ar fi 'principala problemă' a României.

'Președintele are obligația și are atributele - prin faptul că poate să participe la ședințele CSM, că numește procurorii șefi - are atribuția de a duce activitatea Parchetului către zonele mari de corupție', a spus primarul Capitalei.

De asemenea, Nicușor Dan a pledat pentru utilizarea 'uriașei resurse de expertiză' din diaspora românească și din Republica Moldova. El a menționat că România 'are nevoie de specialiști', de români din afara granițelor care 'sunt gata' să își ajute țara.

'Avem oameni de afaceri români care au creat mari firme de tehnologie. Avem în fiecare din țări, în comunitățile românești din vestul Europei, avem oameni de afaceri care, după 20 de ani de muncă, fac cinste României peste hotare, dacă vorbim de zona economică. Dacă vorbim de zona sanitară, există medici și profesori români la mari universități din vestul Europei și SUA', a spus Nicușor Dan.