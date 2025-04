Nicușor Dan spune că membrii USR care îl susțin o fac la nivel de persoană fizică

'Am colaborat cu ei foarte bine în campania locală din 2024. Au fost practic echipe comune. În momentul acesta, ce fac ei fac la nivel de persoană fizică, așa cum fac și membrii PMP, cum fac și membrii Forța Dreptei, Partidul DREPT, PNȚ Maniu Mihalache și toți ceilalți', a spus Nicușor Dan, miercuri, într-o conferință de presă susținută la sediul de campanie.



Nicușor Dan a menționat că își dorește sprijinul unui număr cât mai mare de susținători, care să distribuie materiale electorale și să discute cu electoratul.



'Ca persoane fizice, bineînțeles că îmi doresc ca cât mai mulți oameni să ducă această campanie pentru mine, în sensul să meargă cu materiale electorale, să discute cu oamenii, pentru că este foarte multă dezinformare. Este un război al informațiilor, să îi spunem, și cu cât mai multă lume vorbește în direcția corectă, cu atât e mai bine', a adăugat primarul general.



El a negat informațiile conform cărora le-ar fi promis unor lideri USR, precum Ionuț Moșteanu sau Cătălin Drulă, susținere pentru o candidatură la Primăria Capitalei sau pentru un portofoliu de ministru.



'Nu am avut vreo implicare în procesul intern al USR-ului. Am fost anunțat și asta e tot', a spus edilul general.



Întrebat care este relația sa cu USR, după ce conducerea partidului a anunțat că îl susține în campania pentru prezidențiale, Nicușor Dan a replicat că 'singurele lucruri care contează' sunt opțiunile României în ce privește politica internă și cea externă.



'Noi suntem într-o campanie electorală pentru președinția României și pentru direcția României în următorii ani. Și lucrurile care contează sunt: dacă România merge către Rusia, dacă continuă cu Ciolacu sau dacă românii votează o schimbare. Asta este tot ceea ce contează în această campanie. Și bineînțeles că sunt foarte mulți oameni - și independenți, și de toate culorile - care sprijină campania mea. Asta este tot ce contează', a afirmat Nicușor Dan.

