Nicuşor Dan: Alegerile din 9 iunie sunt despre legalitate, civilizaţie, despre o Românie demnă de UE

„Alegerile din 9 iunie sunt despre civilizaţie, sunt despre legalitate, sunt despre o Românie demnă în Uniunea Europeană, sunt despre onestitate, sunt despre profesionalism, despre profesionişti în administraţia publică. Vreau să mulţumesc în special consilierilor generali din partidele care m-au susţinut pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o. Am avut proiecte comune, am avut voturi importante pe care le-am dus şi împreună am dus oraşul acesta în direcţia corectă”, a transmis Nicuşor Dan, oamenilor prezenţi la evenimentul electoral al Alianţei Dreapta Unită, la care au participat şi liderii USR, PMP şi Forţa Dreptei.

Edilul general a mai spus că pe 9 iunie avem alegeri şi „nu uitaţi că într-o primărie există primar şi există consiliu şi în Primăria General există Consiliul General”.

„Veniţi la vot pe 9 iunie. Vă aştept să colaborăm în Consiliul General”, a conchis el.