Nicuşor Dan: Cele mai mari două baze sportive ale Bucureştiului nu sunt gestionate de Primăria Capitalei

El a anunţat că lucrează la Planul Urbanistic General, unde se gândesc la un mare complex sportiv, inclusiv o sală polivalentă, cu bazin de inot dar şi teren de tenis pe care să se organizeze competiţii de un anumit nivel.

Primarul Capitalei a declarat la Digi 24 că nu a avut în ultimele zile o discuţie cu Nicolae Ciucă dar are un dialog permanent cu el şi probabil vor aborda şi acest subiect al infrastructurii sportive.

Nicuşor Dan a arătat că există două mari baze sportive, la Lia Manoliu şi cea de la ştrandul Tineretului, în spatele stadionului de rugby, de la Arcul de Triumf.

”Cele mai mari două baze sportive ale Bucureştiului nu sunt gestionate de Primăria Capitalei, sunt gestionate de statul român, prin Agenţia Naţională pentru Sport. Dacă vrem să investim în sport, în Bucureşti şi dacă vrem ca Primăria Capitalei să investească, trebuie să schimbăm raportul între banii pe care îi primesc primăriile din Bucureşti, primăria Capitalei, faţă de primăriile de sector, pentru că noi suntem cei care plătim subvenţia şi mai reparăm nişte linii de tramvai şi s-au dus banii. Cam asta e, pe scurt, Primăria Capitalei azi”, a arătat Nicuşor Dan.

Primarul a mai spus, despre Sala Polivalentă, că au avut pe masă construirea unei săli polivalente pe un teren de la Lia Manoliu.

”Nu am mers înainte cu el pentru că deja acolo este şi stadionul. E foarte bine că noi avem în Bucureşti un stadion, Arena Naţională, numai că el a fost pus greşit. De câte ori are loc un meci sau un eveniment acolo se blochează tot sectorul 2, de aia nu am insistat cu ideea unei săli polivalente pe acea locaţie”, a explicat primarul Capitalei.

Nicuşor Dan Dan a anunţat că lucrează la Planul Urbanistic General, în această toamnă urmând să fie finalizată prima sa variantă.

”Acolo, ne gândim la un mare complex sportiv, inclusiv o sală polivalentă”, a menţioat Nicuşor Dan.

”Dacă cineva are vreo atribuţie, să şi-o exercite. Dacă vrea să ne-o dea nouă, ne ocupăm noi”, a mai spus Nicuşor Dan.

Despre construcţia de bazine de înot, primarul a arătat că în planul urbanistic care cuprinde complexul sportiv intră şi o sală polivalentă şi un mare bazin de înot şi un teren de tenis pe care se vor putea organiza competiţii de un anumit nivel.

Despre Dâmboviţa, Nicuşor Dan a spus că este bună calitatea apei dar problema este accesul, pentru că sunt dale mari de beton care defineşte râul şi cei de la Apele Române insistă ca acestea să rămână.

Primarul a mai afirmat că pe lacurile din preajma Bucureştiului, s-au construit multe ansambluri rezidenţiale care deversează în aceste lacuri şi până nu se va rezolva, va mai dura.

Campionul olimpic David Popovici îşi doreşte ca medaliile obţinute de el la Paris să aducă mai multă atenţie pentru sport. Popovici a spus că trebuie mai multe investiţii pentru sport şi a adăugat că el îşi va face partea în acest sens. El a transmis un mesaj pentru politicieni, subliniind că pentru o Românie educată, sănătoasă, trebuie să se investească mai mult în sport.

”Aceste medalii aş vrea să însemne mai multă atenţie pentru sport, nu neapărat pentru înot, ci către sport în general. Pentru că fără sport nu prea avem cum să evoluăm atât de mult. Sunt destul de multe probleme la noi în ţară, iar faptul că se investeşte atât de puţin în sport este una dintre ele. Sportul poate fi unul dintre cei mai buni ambasadori ai ţării. Şi nu este de ajuns doar să vorbesc despre asta, pentru că sunt în lumina reflectoarelor şi toată lumea mă ascultă, pentru că oamenii de la conducere ştiu treaba asta, ci trebuie să punem şi presiune. Ok, e campion olimpic, medaliat cu bronz la Jocurile olimpice, dar eu în timpul iernii când e frig la Lia Manoliu se pune un balon în care în trei minute te sufoci. Eh, noi acolo ne antrenăm, pentru că bazinul din interior de la Lia Manoliu... Sunt promisiuni de atâta timp, de atâţia ani, cum e şi patinoarul acela, cum sunt şi alte bazine şi alte arene”, a declarat Popovici la zona mixtă, după bronzul de la 100 metri liber.

”Avem destule stadioane, dar bazine, săli pentru sporturi mai greu şi mi-ar plăcea să avem mai mulţi calificaţi la Jocurile olimpice în primul rând. Acum am venit trei oameni calificaţi cu înotul. Sunt cumva invidios pe delegaţiile ţărilor care au mai puţin locuitori decât noi şi sunt o tonă de inşi. Mi-ar plăcea şi mie, ne-ar plăcea tuturor De ce să nu avem mai mulţi olimpici? Ar trebui investit mai mult în sport şi investit cu cap, chiar trebuie să facem ceva şi eu îmi voi face partea. Nu ştiu în momentul ăsta ce înseamnă asta, dar voi avea tot timpul să mă gândesc şi asta este o misiune mult mai importantă pentru mine şi pentru sport, decât să înot patru lungimi de bazin şi să bag mâna în faţă şi să iau aur. Sigur, e impresionant, tare, ne-am distrat, ne-am bucurat dar nu e vorba despre asta. Este vorba despre a face o diferenţă şi eu voi face tot posibilul”, a afirmat tânărul de 19 ani.

Ulterior, presa a relatat despre situaţia mai multor bazine din Bucureşti şi din ţară.

Rectorul Universităţii din Bucureşti, Marian Preda, a anunţat că redepune un proiect privind construcţia unui bazin de înot în zona Grozăveşti.

”Noi, la Universitatea din Bucureşti, avem de peste 10 ani un proiect de constructie a unui bazin de înot în Grozăveşti, în locul parcării din faţa căminelor; l-am depus spre finanţare de atunci şi a rămas 10 ani pe lista de aşteptare; ni s-a spus că în Bucureşti mai sunt bazine de înot (unde??!) , aşa că trebuie să se mai construiască şi în ţară (deh, interese politice locale şi regionale!). Pentru că nu s-a găsit finanţare timp de 10 ani am retras şi am refăcut proiectul şi îl avem acum din nou pregătit 100%, cu toate aprobările necesare pentru a fi depus din nou spre finanţare. Costă 6 milioane de euro. Probabil, după licitaţie, va mai scădea suma. Este mult? Oare, merită cei 33.000 de studenţi care au ore de sport obligatorii, sutele de campioni naţionali la diverse sporturi şi cei 4 bursieri speciali ai UB care sunt medaliaţi la competiţii de înot europene, mondiale sau olimpice (inclusiv David) un astfel de bazin?”, a scris Preda pe Facebook, amintind că David Popovicireîncepe din toamnă cursurile la Facultatea de Psihologie a Universităţii din Bucureşti.

”Nu se poate ca universitatea la care învaţă un campion olimpic de înot excepţional să nu aibă un bazin de înot! Vom construi acel bazin chiar dacă autorităţile publice vor rămâne în continuare indiferente la solicitările noastre. Dacă instituţiile publice nu ne vor sprijini, ne vom asuma noi costurile construcţiei. Nu va fi uşor, dar vom economisi la alte capitole, vom atrage sponsorizări şi vom intra în normalitate cu forţele proprii ale Universităţii. Doar aşa putem să răsplătim excepţionalitatea lui David Popovici, să ne merităm asocierea cu el şi să le dăm în continuare motive lui David şi altor performeri în sport sau în cercetare să rămână acasă, în România, şi să inspire şi alţi tineri să facă la fel”, a susţinut Preda.

Ministrul Familiei, Natalia Intotero, a declarat joi, despre condiţiile în care se antrenează David Popovici, că ea este ministru al Tineretului, nu preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, şi a precizat că trebuie identificate soluţii ca sportivii de performanţă să beneficieze de o susţinere adecvată.

Tot joi, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că, într-adevăr, în Bucureşti nu este un bazin de înot care să îndeplinească cerinţele şi nici o sală polivalentă. El a precizat că Bucureştiul merită mai mult şi acest lucru poate fi discutat cu primarul Nicuşor Dan, astfel încât să treacă pe lista de priorităţi dezvoltarea unor astfel de proiecte.