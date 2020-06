Nicuşor Dan: Discutăm mult prea mult de domnul Bădulescu

Nicuşor Dan a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că din ieşirile publice ale Gabrielei Firea a constat că nu dezavuează gestul lui Aurelian Bădulescu.

“Nu am avut o conversaţie cu primarul general însă din ieşirile sale publice am constatat că nu dezavuează acest gest. Dimpotrivă, a confirmat că viceprimarul era acolo chemat de presă să dea toate explicaţiile tehnice de care aveţi nevoie. Şi el s-a comportat ca atare. Deci, în incidentul care a avut loc vineri, consider că discutăm mult prea mult de domnul Bădulescu, care este un membru al PSD Bucureşti, trebuie să vorbim de primarul general care nu s-a delimitat de acest gest regretabil”, a afirmat Nicuşor Dan, potrivit News.ro

Nicuşor Dan a convocat, vineri, o conferinţă de presă în Prelungirea Ghencea la care a apărut viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu. Contrele între cei doi au început înainte de debutul conferinţei şi au continuat pe durata acesteia. Nicuşor Dan abia şi-a prezentat discursul, întrucât Aurelian Bădulescu a vorbit continuu peste el. Dan a făcut bilanţul mandatului Gabrielei Firea, fiind acuzat de Bădulescu că minte.

