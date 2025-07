Nicuşor Dan: Este total aberant ca în legea actuală, pensia pe care o ia magistratul care iese din sistem să fie cât salariul

”Patru mesaje legate de justiţie şi pensionarea magistraţilor. Este total aberant ca în legea actuală, pensia pe care o ia magistratul care alege să iasă din sistem să fie cât salariul, asta încurajează oamenii să iasă din sistem”, a spus preşedintele.

El a spus că, prin acest fenomen, am pierdut foarte mulţi specialişti.

”Mai mult decât banii pe care i-am pierdut, am pierdut calitatea actului de justiţie, pentru că nimic nu poate să compenseze experienţa pe care oamenii aceştia o au şi calitatea actului de justiţie se transpune în multe, inclusiv în indicatori economici, pentru că înseamnă predictibilitate în societate. Tocmai de aceea vreau să mulţumesc şi să-mi arăt respectul faţă de magistraţii care aleg să rămână în sistem, în ciuda faptului că sunt încurajaţi să iasă. De ce cineva ar alege pentru aceiaşi bani să rămână în sistem şi să nu iasă la pensie pentru aceiaşi bani? Pentru că sunt oameni care au o vocaţie profesională şi pentru că sunt oameni care simt responsabilitatea de a contribui la a pune societatea asta în ordine şi, deci, încă o dată vreau să le mulţumesc şi le transmit respectul meu acestor oameni”, a subliniat el.

Nicuşor Dan a spus că a avut mai multe cereri de pensionare de analizat, 76 mai precis.

”În intervalul acesta, doi dintre magistraţi şi-au retras cererile şi au decis să rămână în profesie, în două dintre cereri magistraţii spun că nu s-ar pensiona dacă ar fi siguri că dacă nu ar fi tot acest tăvălug de informaţii privind situaţia lor la pensie. Intenţionez să vb la telefon să îi conving să rămână. Analiza este finalizată pe cele 74 dosare rămase, vor fi publicate vineri după-amiază în Monitorul Oficial, magistraţii care doresc să rămână şi s-au răzgândit, pot să îmi scrie până vineri la amiază. În ceea ce priveşte noua lege cu privire la legea magistraţilor, este agreat de toată lumea că va fi o normă tranzitorie că persoanele care au avut nişte condiţii de pensionare şi le au şi în prezent le vor păstra, nu se afectează drepturile persoanelor care au aceste drepturi”, a declarat preşedintele.

”Din analiza acestor 74 de cereri de pensionare, rezultă o întrebare către CSM: Ce este cu această debandadă? 70% din cererile de pensionare nu indică o dată precisă de pensionare”, a arătat şeful statului.

”Studiind aceste dosare, am observat o prevedere care, în opinia mea, e incorectă şi voi solicita Guvernului să o includă în pachetul doi de măsuri . Este vorba de reîncadrarea magistraţilor deja pensionaţi. Articolul de lege spune că un magistrat care s-a pensionat in trei ani de la acel moment se poate angaja in sistemul de justiţie dar în acel moment primeşte indemnizatia de judecător şi 15 % din pensia lui şi asta nu e corect. Voi solicita ca această posibilitate să fie scoasă din legea privind pensiile magistraţilor şi propunerea mea e să dăm un termen de cinci ani, nu de trei ani, cum este acum, în care judecătorul pensionar să poată să revină doar cu indemnizaţia lui la aceeaşi instanţă de unde a plecat”, a mai spus preşedintele.

”Vreau să avem o discuţie cu toţi factorii interesaţi. În zilele următoare, vor avea loc discuţii cu toţi cei implicaţi - reprezentanţi ai magistraţilor, prim-ministrului, ministrului Justiţiei etc, pentru ca o dată pentru totdeauna să închidem acest subiect si să existe predictibilitate în această privinţă”, a mai spus Nicuşor Dan.