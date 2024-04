Nicuşor Dan: În acest moment, în lipsa unui candidat viabil PSD-PNL, lupta s-a polarizat deja între primii clasaţi

Nicuşor Dan a mai spus că delimitarea coaliţiei faţă de medicul Cătălin Cîrstoiu este un lucru neserios şi cu Gabriela Firea i-ar fi plăcut să aibă o dezbatere pentru a compara mandatele.

Nicuşor Dan a declarat într-o intervenţie la Digi24, despre şedinţa coaliţiei şi o posibilă retragere a medicului Cătălin Cîrstoiu, că este un lucru neserios. ”În mod evident este ceva neserios, pentru moment eu nu am informaţia oficială că domnul Cîrstoiu este retras însă, în orice caz, această delimitare pe care au avut-o ambele partide faţă de candidatul propus în urmă cu o lună este ceva neserios. Oricine îşi dă seama cât de complicat este oraşul ăsta, cu probleme care vin din trecut, nerezolvate, lipsă de investiţii şi este o misiune foarte grea pentru oricine, oricâte competenţe manageriale ar avea, să facă un proiect pentru Bucureşti în 7 săptămâni”, a spus primarul Capitalei.

Nicuşor Dan a mai spus că în acest moment, în lipsa unui candidat viabil din partea celor două partide, datele din sondajul pe care l-a prezentat arată că fiind alegeri într-un singur tur, lupta s-a polarizat deja între primii doi clasaţi, Cristian Popescu Piedone şi el, iar fiecare are undeva între 40 şi 40 şi ceva la sută. ”Atunci, este foarte greu pentru oricine să intre pe ultima sută de metri în această campanie, pleacă cu un handicap foarte foarte mare”, a completat el, arătând că de aici vine şi reticenţa oricui din ambele partide de a intra în cursă în acest moment. Primarul Capitalei a mai afirmat că Piedone a strâns deja aderenţi, oameni care în mod uzual votează PSD. ”În condiţiile în care el rămâne în cursă, orice candidat PSD îşi va împărţi voturile cu el”, a spus Nicuşor Dan. Despre Gabriela Firea, Nicuşor Dan a spus că i-ar fi plăcut saă se confrunte cu aceasta la alegerile locale. ”Cu Gabriela Firea mi-ar fi plăcut să am o dezbatere, pentru că putem să comparăm ce a făcut domnia sa în patru ani şi jumătate cu ce am făcut eu în trei ani şi jumătate”, a arătat el. ”Eu cred că dacă alegerile locale nu ar fi fost suprapuse cu cele europarlamentare, ar fi fost o şansă ca coaliţia cu care am funcţionat, USR, PNL, PMP, Forţa Dreptei, să continue în Bucureşti, dar pentru că avem această suprapunere şi cele două partide merg împreună la europarlamentare, ar fi fost straniu ca la alegerile cele mai mediatizată, de la Capitală, să mearăg separat ba chiar în alianţe diferite”, a subliniat Nicuşor Dan.