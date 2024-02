Nicuşor Dan, întrebat dacă regretă promisiunea făcută că după ce va deveni primar va fi apă caldă

Nicuşor Dan a fost întrebat joi, la B1 TV, dacă regretă promisiunea că a doua zi după ce va deveni primar general al Capitalei bucureştenii vor avea apă caldă.

“Nu am făcut niciodată această promisiune. Dimpotrivă, în toate, că am fost în zeci de emisiuni în campania electorală, am spus că problema termoficării este una complicată care se rezolvă în timp, schimbând conducte. Noi am schimbat în trei ani conducte cât au schimbat alţi primari în 30 de ani”, a declarat Nicuşor Dan.

USR-PLUS, formaţiune care l-a susţinut pe Nicuşor Dan, a avut în campania electorală pentru alegerile locale din 2020 afişe cu mesajul ”Imaginează-ţi ziua de luni 28. A câştigat Nicuşor Dan. Vei putea face duş”, alegerile având loc în 27 septembrie.

Un alt afiş avea mesajul ”Vă promitem apă caldă. Nici nouă nu ne vine să credem că e nevoie să promitem aşa ceva”.