Nicuşor Dan: România se află într-o agonie a credibilităţii. Corupţia ne sufocă, aroganţa politicienilor ne umileşte

”Simt şi eu, ca voi, frustrarea amară a atâtor promisiuni goale şi a speranţelor spulberate. Anularea alegerilor din 2024 a fost ca o palmă dură, arătându-ne cât de uşor ne pot fura viitorul nepăsarea şi incompetenţa unui stat corupt şi leneş. M-a cutremurat gândul că România se îndepărtează de drumul european pe care l-am clădit cu atâta trudă. Atunci, în acel moment, am înţeles că nu mai pot sta deoparte. Trebuie să luptăm cu toată energia pentru democraţia şi libertatea noastră, pentru tot ce am câştigat cu sacrificii imense. De aceea am luat decizia să candidez independent la preşedinţia României!”, transmite Nicuşor Dan.

Candidatul independent arată că în faţa noastră se deschid trei căi: ”să îngheţăm într-o falsă stabilitate, să ne lăsăm seduşi de un extremism sau populism gălăgios şi fără soluţii, sau să alegem un preşedinte pro-european, un om integru care poate reda demnitatea funcţiei supreme şi poate zgudui din temelii clasa politică”.

”Eu am pus suflet în lupta pentru transparenţă şi onestitate. Am fost alături de voi, un simplu cetăţean indignat, văzând cum interese meschine sufocă binele comun. Am simţit alături de voi bucuria victoriilor în stradă şi în tribunale, când am apărat parcurile, pădurile, viitorul copiilor noştri. Am învăţat că forţa noastră vine din unitate şi din refuzul de a ceda. Chiar şi în interiorul sistemului, am rămas acelaşi om, ghidat de aceleaşi valori. Am spus NU corupţiei cu toată fiinţa, am deschis dialogul cu respect şi onestitate. Am negociat, dar niciodată nu mi-am trădat crezul, nu mi-am vândut principiile pentru care mi-aţi oferit încrederea”, precizează Nicuşor Dan.

Candidatul la alegerile prezidenţiale subliniază că ”azi, România se află într-o agonie a credibilităţii”.

”Corupţia ne sufocă, aroganţa politicienilor ne umileşte. Simţim amarul deciziilor luate pe ascuns, fără să fim întrebaţi. Prin votul nostru, trebuie să le strigăm: vrem să fim auziţi, respectaţi şi apăraţi cu toată puterea! Visez la o Românie luminată de onestitate, unde fiecare voce contează. O ţară în care legea este lege pentru toţi, iar integritatea este piatra de temelie a oricărei funcţii publice”, arată primarul Capitalei.

Nicuşor Dan mai declară că preşedintele nu are puteri directe în domenii precum economia sau sănătatea, dar refuză să creadă că trebuie să rămână un spectator pasiv când ţara se prăbuşeşte.

”Voi fi un preşedinte implicat cu toată inima, un mediator între puteri şi cetăţeni, un avocat neobosit al binelui comun. Voi folosi fiecare pârghie, fiecare cuvânt, pentru a îndrepta lucrurile. Aşa înţeleg eu să-mi fac datoria faţă de Constituţie şi faţă de voi. Doar preşedintele are anvergura, legitimitatea şi puterea morală să unească cu adevărat o naţiune rănită şi să o conducă spre un viitor demn”, promite Nicuşor Dan.

El prezintă ”Viziunea România Onestă”, programul său de prezidenţiabil.

”Politica internă. Reforma sistemului politic-administrativ. România are nevoie de un stat care lucrează eficient pentru oameni. Prin reforme curajoase şi constructive în administraţie şi în sistemul politic, putem construi instituţii moderne, deschise şi capabile să susţină dezvoltarea ţării pe termen lung”, spune Nicuşor Dan.

1.Reducerea birocraţiei şi digitalizare. Analiza proceselor administrative împreună cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai organizaţiilor profesionale şi ai marilor firme de consultanţă, în vederea simplificării procedurilor şi digitalizării tuturor celor care permit acest lucru.

2.Reforma accesului şi promovării în funcţia publică. Redefinirea criteriilor de recrutare şi promovare în urma consultării cu mari firme de resurse umane şi consultanţă, pentru a înlocui actualul sistem bazat exclusiv pe memorarea textelor de lege.

3.Reorganizare administrativ-teritorială. Un proces amplu de consultare cu experţi pentru: (a) reorganizarea în jurul polilor de creştere economică şi (b) comasarea unităţilor administrative neviabile, păstrând însă serviciile publice cât mai aproape de cetăţeni.

4.Reforma sistemului electoral. În urma consultărilor cu specialişti: modernizarea procesului de vot pentru prevenirea fraudelor, elaborarea unui Cod Electoral unitar pentru toate tipurile de alegeri, revenirea la alegerea primarilor în două tururi, reducerea numărului de semnături necesare pentru candidaturi şi creşterea reprezentativităţii românilor din diaspora, sunt priorităţile sale.

În economie, Nicuşor Dan spune că schimbă statutul nostru în Europa: de la stat care urmează, la stat care propune.

”Reconstruim demnitatea colectivă a românilor printr-o economie puternică, care serveşte interesul naţional.

1.Digitalizarea ANAF şi combaterea marii evaziuni fiscale. Stoparea evaziunii fiscale din importuri, care creează o concurenţă neloială firmelor româneşti. Taxare echitabilă şi eliminarea favorizărilor politice pentru „băieţii deştepţi”.

2.Reducerea cheltuielilor publice. Analiză riguroasă a cheltuielilor statului, în colaborare cu mediul de afaceri şi cu mari firme de consultanţă. 3.Depolitizarea companiilor de stat. Introducerea unui management profesionist, bazat pe competenţă, nu pe criterii politice.

4.Crearea unui Campion Naţional Strategic. O companie de importanţă regională, capabilă să asigure securitatea energetică a României, să furnizeze energie la preţuri competitive şi predictibile şi să susţină investiţii mari pe termen lung (ex. centre dedate).

5.Stimularea economică prin strategii clare. Statul va susţine dezvoltarea economică în domenii strategice: pe de o parte, tehnologiile emergente (inteligenţă artificială, securitate cibernetică, semiconductori); pe de altă parte, sectoarele în care România are deja avantaje competitive (energie, industria auto).

6.Dezvoltarea sectorului agroindustrial. Sprijin pentru extinderea capacităţilor de procesare şi export cu valoare adăugată, în scopul valorificării potenţialului agricol şial creării de ecosisteme economice comparabile cu cele din vestul Europei.

7.Investiţii în sistemul de irigaţii. Finanţarea unui sistem coerent şi eficient, esenţial pentru agricultură.

8.Simplificarea accesului la fonduri europene. IMM-urile româneşti trebuie să poată accesa mai uşor resursele disponibile prin fonduri europene.

9.Asigurarea unui cadru favorabil investiţiilor private. Reducerea birocraţiei în relaţia cu instituţiile statului, controale proporţionale din partea autorităţilor de control şi predictibilitate fiscală (fără modificări de taxe de la o zi la alta)”, arată Nicuşor Dan.

La Capitolul Sănătate, Nicuşor Dan arată că sănătatea nu e un lux, ci un drept fundamental pe care statul are datoria să-l respecte pentru fiecare român, indiferent de venit, vârstă sau locul în care trăieşte.

”Avem nevoie de un sistem medical accesibil, bine organizat şi demn, în care pacientul este cu adevărat în centrul atenţiei.

1.Digitalizarea sistemului de sănătate. Implementarea dosarului electronic al pacientului, a programărilor online, a telemedicinei şi a altor soluţii digitale, cu scopul reducerii birocraţiei şi creşterii eficienţei.

2.Reformarea finanţării serviciilor medicale. Sprijinirea medicinei primare şi ambulatorii printr-o schimbare de paradigmă în decontarea serviciilor de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, astfel încât accesul la îngrijire să fie mai rapid şi mai eficient, iar echilibrul între tratamentele în ambulatoriu şi cele spitaliceşti să fie corect proporţionat.

3.Strategie naţională de investiţii în sănătate. Elaborarea, împreună cu specialişti din mediul privat, a unei strategii pe 10 ani care să înlocuiască actuala abordare fragmentară, pentru a construi un sistem medical coerent şi performant. Strategia va include delimitarea clară a responsabilităţilor între cabinetele medicilor de familie, policlinici, spitale locale şi spitale universitare.

4.Extinderea reţelei de tratament pentru adicţii. Dezvoltarea echilibrată, la nivel naţional, a centrelor specializate în tratamentul dependenţelor, cu accent pe dependenţa de droguri.

5.Stimulente pentru personalul medical în zone defavorizate. Acordarea de beneficii financiare şi de carieră profesioniştilor care aleg să lucreze în comunităţi cu acces limitat la servicii medicale”, propune el.

Nicuşor Dan mai afirmă că educaţia trebuie tratată ca o chestiune de siguranţă naţională. ”De calitatea şcolii de azi depinde forţa României de mâine – economică, democratică, culturală. Investiţia în profesori, în copii şi în adaptarea şcolii la lumea reală este cea mai strategică decizie pe care o poate lua un stat responsabil.

1.Profesionalizarea resursei umane din educaţie. Creşterea motivaţiei cadrelor didactice prin salarii competitive, formare continuă de calitate şi promovare pe criterii meritocratice.

2.Dezvoltarea gândirii critice. Revizuirea programelor şcolare şi instruirea specifică a profesorilor pentru a încuraja gândirea independentă, argumentarea logică şi capacitatea de analiză.

3.Corelarea educaţiei cu piaţa muncii. Elaborarea, împreună cu mediul de afaceri, a unei strategii care să alinieze învăţământul preuniversitar şi universitar la nevoile economiei reale.

4.Investiţii în educaţia timpurie. Construirea de creşe şi formarea personalului calificat, ca parte a unui program naţional de sprijin pentru primele etape din viaţa copilului.

5.Combaterea abandonului şcolar. Asigurarea de mese calde, transport şcolar şi alte măsuri sociale, precum şi stimulente pentru cadrele didactice care predau în comunităţi vulnerabile”, arată Nicuşor Dan.

În Justiţie, candidatul independent arată că o societate dreaptă are nevoie de o justiţie liberă, curajoasă şi accesibilă pentru toţi. Românii trebuie să aibă încredere că legea e aceeaşi pentru toţi şi că dreptatea nu e un privilegiu, ci un drept garantat de stat.

1.Lupta eficientă împotriva corupţiei. Parchetele, în special DNA, trebuie să abordeze sistematic marile zone de corupţie: evaziunea fiscală, mafia imobiliară, mafia lemnului. Se impune şi întărirea acţiunilor împotriva traficului de droguri.

2.Reforma Inspecţiei Judiciare. În prezent, instituţia nu sancţionează eficient abaterile grave ale magistraţilor şi poate deveni instrument de presiune asupra celor care critică sistemul. Este necesară introducerea răspunderii pentru membrii care comit erori grave de apreciere.

3.Reducerea duratei proceselor. Soluţionarea legislativă a speţelor recurente semnalate de judecători şi eficientizarea activităţii parchetelor prin decizii de principiu pentru cazurile frecvente. Redistribuirea posturilor în instanţele aglomerate pentru un echilibru real al volumului de muncă.

4.Promovarea meritocratică a magistraţilor. Redefinirea procedurilor de avansare în funcţii superioare sau de conducere, pe baza unei consultări largi în rândul întregii profesii, nu doar a unui grup restrâns cu influenţă în sistem.

5.Reforma Curţii Constituţionale. Modificarea Legii 47/1992 pentru ca judecătorii să fie numiţi exclusiv din rândul magistraţilor cu o experienţă semnificativă”, sunt propunerile lui Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan mai arată că în protejarea mediului este o urgenţă.

”De calitatea aerului, a apei şi a solului depinde sănătatea noastră, siguranţa alimentară şi viitorul copiilor noştri. Avem nevoie de un stat care să apere natura cu aceeaşi hotărâre cu care apără legea – prin acţiune, control real.

1.Reformarea autorităţilor de mediu. Înlocuirea conducerilor neprofesioniste din agenţiile de protecţie a mediului şi Garda de Mediu, care aprobă proiecte ilegale sau nu intervin la poluări evidente.

2.Extinderea şi modernizarea Gărzii de Mediu. Asigurarea unui număr suficient de angajaţi pentru intervenţie permanentă, dotarea cu echipamente moderne pentru a combate eficient poluarea aerului, a apei şi a solului.

3.Combaterea tăierilor ilegale şi reforma Romsilva. Schimbări profunde, în urma unei evaluări profesioniste, în conducerea naţională şi locală a Romsilva, precum şi constituirea unei structuri specializate în cadrul Parchetului General pentru combaterea mafiei lemnului.

4.Urbanism responsabil. Stoparea dezvoltărilor urbane nocive din marile oraşe prin profesionalizarea Inspectoratului de Stat în Construcţii şi elaborarea unui Cod al Urbanismului fundamentat pe principii ştiinţifice de dezvoltare durabilă. 5.Economia circulară. Stimularea gestionării eficiente a deşeurilor şi a industriilor bazate pe reciclare şi reutilizare”, arată el.

Nicuşor Dan subliniază că cultura este expresia vie a identităţii noastre şi o resursă strategică pentru viitor.

”Prin susţinerea creaţiei contemporane, accesul larg la cultură şi promovarea patrimoniului, România poate deveni nu doar o ţară care consumă cultură, ci una care o inspiră. Un stat puternic îşi preţuieşte artiştii, îşi ocroteşte patrimoniul şi îşi cultivă spiritul.

1.Acces naţional la cultură. Program dedicat copiilor şi tinerilor, care include acces la evenimente culturale, promovarea actului artistic şi digitalizarea patrimoniului cultural.

2.Sprijinirea culturii contemporane. Acordarea patronajului prezidenţial pentru iniţiative culturale reprezentative şi reformarea relaţiei dintre stat şi sectorul creativ, prin consultare directă.

3.Diplomaţie culturală. Promovarea culturii române ca resursă de prestigiu în plan internaţional, prin patronaj prezidenţial pentru sezoane culturale bilaterale şi printr-o mai bună coordonare între ICR şi MAE.

4.Protejarea şi valorificarea patrimoniului naţional. Promovarea, de către Preşedinte, a obiectivelor de patrimoniu şi a restaurărilor exemplare; relansarea formării profesionale în domeniul restaurării; reformarea aparatului naţional şi local de avizare a intervenţiilor asupra patrimoniului, pe baza unei evaluări profesioniste”, afirmă Nicuşor Dan.

În domeniul Social şi egalitate de şanse, Nicuşor Dan spune că o societate puternică se construieşte atunci când nimeni nu este lăsat în urmă. ”Sprijinul pentru cei vulnerabili, accesul la locuire decentă, îngrijire, educaţie şi muncă nu sunt acte de caritate, ci garanţii ale demnităţii umane.

1.Un sistem de pensii simplu şi echitabil. Pensionarii nu trebuie plimbaţi între ghişee pentru documente inutile. Sistemul trebuie să ofere răspunsuri rapide, fără întârzieri de luni de zile.

2.Reformarea prestaţiilor sociale. Sprijin real pentru familiile defavorizate şi cele cu copii, prin corelarea ajutoarelor cu măsuri active de integrare pe piaţa muncii şi programe de educaţie remedială.

3.Dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local. Sprijin pentru categoriile vulnerabile: copii, tineri care părăsesc sistemul de protecţie, persoane cu dizabilităţi şi vârstnici.

4.Profesionalizarea sistemului de asistenţă socială. Reforma profundă a sistemului pentru prevenirea abuzurilor în instituţiile rezidenţiale, prin standarde clare şi personal calificat.

5.Îngrijire de lungă durată şi paliativă pentru vârstnici. Dezvoltarea unui sistem funcţional şi uman pentru seniorii României.

6.Locuire decentă pentru toţi. Implementarea obligatorie a principiului „housing first” în toate administraţiile locale, asigurând accesul tinerilor şi al persoanelor vulnerabile la locuinţe decente, inclusiv prin programe de creditare cu dobândă subvenţionată.

7.Sprijinirea participării femeilor pe piaţa muncii. Eliminarea barierelor prin extinderea reţelei de creşe şi grădiniţe şi dezvoltarea de servicii sociale comunitare adaptate nevoilor familiilor.

8.Combaterea violenţei domestice. Crearea unei reţele naţionale de centre de sprijin, însoţită de o campanie amplă de informare şi conştientizare”, arată el.

Nicuşor dan prezintă priorităţile pe Politică externă şi securitate.

”România are nevoie de o politică externă activă şi de o securitate naţională solidă, pentru a fi respectată şi protejată într-o lume tot mai instabilă. Un stat puternic nu doar reacţionează, ci propune, construieşte alianţe strategice şi îşi apără valorile. Vocea României trebuie să fie clară, fermă şi prezentă acolo unde se iau deciziile care ne influenţează viitorul.

1.Consolidarea relaţiilor transatlantice. România îşi afirmă angajamentul pe trei paliere: întărirea NATO, menţinerea şi extinderea parteneriatului strategic cu SUA, precum şi contribuţia activă la cooperarea între Uniunea Europeană şi Statele Unite.

2.Participare activă la arhitectura europeană de apărare. România susţine consolidarea capacităţii de reacţie rapidă şi a interoperabilităţii cu partenerii europeni, participă activ la iniţiativa ReArm a Uniunii Europene şi sprijină dezvoltarea de capacităţi naţionale de producţie militară.

3.Reducerea dependenţelor economice strategice. Diminuarea vulnerabilităţilor în domeniile energiei, tehnologiei şi lanţurilor de aprovizionare prin inovare şi parteneriate cu state democratice din Europa şi din regiunea Indo-Pacific (Japonia, Coreea de Sud, Australia). România trebuie să evite dependenţa tehnologică de regimuri autoritare precum China.

4.Apărare eficientă împotriva războiului hibrid. Înfiinţarea unei forţe operaţionale pentru combaterea ameninţărilor hibride (inclusiv atacuri cibernetice şi dezinformare), modernizarea infrastructurii de intelligence prin utilizarea inteligenţei artificiale şi a tehnologiilor de tip big data, parteneriate cu experţi din sectorul privat în securitate cibernetică şi integrarea într-un sistem european de intelligence.

5.Creşterea investiţiilor în apărare. Alocarea treptată a 3,5% din PIB pentru înzestrarea şi pregătirea forţelor armate, în conformitate cu angajamentele strategice ale României. 6.O voce activă în Uniunea Europeană. România trebuie să participe plenar la procesele de decizie europeană în domenii de interes naţional: negocierea noului cadru financiar multianual, consolidarea programului ReArm, extinderea UE către Republica Moldova şi Balcanii de Vest, precum şi creşterea competitivităţii economiei europene”, afirmă primarul.

Potrivit lui Nicuşor Dan, Republica Moldova este o prioritate strategică de politică externă.

”Republica Moldova este familia noastră de destin. România are datoria strategică şi morală de a sprijini ferm parcursul european al Moldovei, prin investiţii, conectare şi susţinere instituţională.

1.Sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova. România va oferi sprijin diplomatic activ în cadrul structurilor Uniunii Europene, asistenţă tehnică pentru utilizarea fondurilor de preaderare şi transfer de bune practici în domenii-cheie.

2.Interconectare strategică. Consolidarea şi extinderea proiectelor comune de infrastructură energetică şi de transport, în vederea reducerii dependenţei energetice a Republicii Moldova şi a integrării acesteia în piaţa europeană.

3.Sprijin pentru investiţiile româneşti. Crearea unui fond de garantare a investiţiilor realizate de companii româneşti în Republica Moldova, pentru încurajarea prezenţei economice şi a stabilităţii în regiune.

4.Extinderea cooperării educaţionale şi culturale. Continuarea şi dezvoltarea programelor de schimb, dotarea unităţilor preşcolare şi şcolare, extinderea sistemului de burse şi susţinerea iniţiativelor culturale comune.

5.Curăţenie instituţională în punctele de contact directe. Asigurarea funcţionării eficiente şi corecte a celor două zone esenţiale în care cetăţenii Republicii Moldova interacţionează direct cu statul român: punctele vamale şi Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie – prin eliminarea corupţiei şi a birocraţiei excesive”, arată candidatul independent.

Despre românii de peste hotare, candidatul spune că sunt ”parte activă din proiectul naţional”.

”România nu se opreşte la graniţe. Milioanele de români din diaspora sunt o parte vie, valoroasă şi activă a proiectului nostru naţional. Avem datoria să-i sprijinim, să-i ascultăm şi să-i implicăm – nu doar în momente festive sau electorale, ci prin politici coerente, respect şi legături reale cu statul român.

1.Eficientizarea serviciilor consulare. Modernizarea procedurilor consulare pe baza consultărilor cu organizaţiile reprezentative ale românilor din diaspora, pentru servicii mai rapide şi mai accesibile.

2.Sprijin pentru întoarcerea acasă. Crearea unei structuri dedicate românilor care revin în ţară, care să-i sprijine în relaţia cu administraţia românească (de exemplu: echivalarea diplomelor, începerea unei afaceri) şi să ofere soluţii sistematice pentru probleme recurente.

3.Predarea coerentă a limbii române în diaspora. Dezvoltarea unei reţele stabile de predare a limbii române pentru copiii din comunităţile româneşti de peste hotare, înlocuind abordările fragmentare cu un program susţinut şi coordonat.

4.Reprezentare politică reală pentru diaspora. Creşterea numărului de parlamentari care reprezintă românii din afara graniţelor, pentru o reprezentare proporţională şi eficientă”, arată Nicuşor Dan în programul prezidenţiabil.