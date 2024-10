Orban: Candidaţii care vin la Sfânta Parascheva doar în anii electorali fac o greşeală gravă

El a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la sediul PMP Iaşi, că se află în oraş "ca un pelerin oarecare, cu ocazia pelerinajului de Sfânta Parascheva".

"Am venit într-o zi superbă să mă bucur alături de ceilalţi români de acest pelerinaj şi să ne umplem sufletul de credinţă şi de iubire. (...) Cred că orice candidat la Preşedinţie care îşi imaginează că poate să culeagă voturi venind la Sfânta Parascheva numai în anul electoral face o greşeală gravă. Aici nu se culeg voturi. Aici dacă vii, vii cu alte scopuri. (...) Sunt două zile pe an în care la mine pe agendă scrie Iaşi: 24 Ianuarie şi Sfânta Paracheva. (...) Eu fac parte dintre cei care vin aproape în fiecare an la Sfânta Paracheva şi la 24 Ianuarie. Sunt mulţi care au venit doar acum", a declarat Ludovic Orban.

El le-a spus jurnaliştilor că din acest motiv nu va face nicio declaraţie politică "contondentă".

Întrebat de jurnalişti dacă pelerinajul politicienilor care candidează la alegerile parlamentare şi prezidenţiale la racla Sfintei Parascheva potenţează rezultatul alegerilor, Orban a precizat că nu face parte "dintre acei candidaţi care îşi imaginează că dacă vin de Sfânta Parascheva pot să câştige vreun vot, pentru simplul fapt că au venit exact în campania electorală sau în an electoral".

"Nu cred că cineva care are păcate poate să se considere absolvit de ele numai pentru simplul fapt că vine în pelerinaj la Sfânta Parascheva. Trebuie să se căiască, să nu mai păcătuiască. Cetăţenii români vor urmări această campanie, vor urmări candidaţii la preşedinţie şi vor acorda votul în funcţie de câtă încredere au în fiecare candidat şi câtă încredere au în programul pe care îl prezintă fiecare candidat", a răspuns Ludovic Orban.

În fiecare an, în perioada 8-15 octombrie, la Iaşi se desfăşoară pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva, la care participă, în medie, peste 350.000 de credincioşi.