Orban ezită să spună dacă va candida la şefia PNL. Când va avea loc Congresul

„Când vom lua decizia să convoc. Sunt unii care nu au văzut declaraţiile mele. Congresul PNL, conform statutului, se convoacă, e un Congres obişnuit, un Congres ordinar, se convoacă după anul de după alegerile parlamentare şi presupune alegeri care pleacă de jos în sus. Întâi se organizează adunări generale în fiecare organizaţie locală, după aia se organizează conferinţele judeţene la care se aleg conduceri judeţene şi după conferinţele judeţene se organizează Congresul la care se alege conducerea naţională. Facem nişte estimări legate de situaţia epidemiologică pentru că e foarte greu să faci online. Adunări generale şi conferinţe judeţene sunt complicat să le faci online pentru că votul pe persoane e un vot secret. E foarte complicat să asiguri secretul votului. Pe online nu e acelaşi magnetism, aceeaşi stare care există atunci când au loc adunări Deci vom lua decizia când avem datele şi putem face o anticipare a situaţiei epidemiologice. Cel mai probabil o să înceapă adunările generale după luna martie, probabil conferinţele judeţene pe perioada verii şi cel mai probabil alegerile efective, Congresul în luna septembrie, octombrie”, a declarat Ludovic Orban, marţi după ce a participat la o şedinţă cu reprezentanţii IMM.

Chestionat dacă va mai candida la şefia formaţiunii, Orban a răspuns: „Am preluat PNL într-un moment greu, după o înfrângere în alegeri când avea 17-18% în sondajele de opinie”.

„Am câştigat alegerile pe Parlamentul European, am câştigat referendumul pe Justiţie iniţiat de preşedinte Iohannis şi aduceţi-vă aminte că PNL s-a implicat cu toată forţa în susţinerea acestui referendum iniţiat de preşedinte, care a fost adoptat cu 66% dintre cetăţenii care au venit la vot. Am câştigat alegerile prezidenţiale, cel mai mare scor pe care l-a obţinut un candidat de dreapta. Am câştigat alegerile locale, în condiţiile în care ne-am luptat cu 21 de baroni roşii şi aproximativ 1.700 de primari PSD. La alegerile parlamentare, chiar dacă nu le-am câştigat, după alegeri am negociat formarea unor majorităţi şi PNL este principalul partid de guvernământ, care deţine poziţia de premier, are practic jumătate dintre miniştri care compun Guvernul. La nivelul celor patru funcţii esenţiale în statul român suntem preşedintele, premierul şi preşedintele Camerei Deputaţilor, sunt reprezentanţii PNL”, a completat el.

Referitor la faptul că unii colegi îi cer demisia din funcţia de preşedinte al PNL, acesta a explicat că nu comentează public astfel de lucruri, ci discută în forurile staturare ale partidului.

„Nu am obiceiul să comentez public şi să polemizez cu colegii mei. În forurile staturare oricând discut. Pe de altă parte, vă spun că eu cunosc foarte bine PNL, cunosc atmosfera din PNL şi niciunui membru nu îi plac aceste ieşiri publice. Principala misiune a PNL e aceea de a asigura o guvernare care să permită practic înfrângerea acestei pandemii şi o relansare economică cât mai rapidă şi cât mai susţinută. Cred că Congresul e o chestiune care priveşte PNL. El se va desfăşura conform prevederilor statutare. Membrii PNL vor avea discernământul să aleagă cea mai bună conducere”, a conchis Orban.

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan l-a criticat pe Ludovic Orban şi modul în care acesta a negociat posturile PNL în Guvernul Cîţu, apreciind că este necesar un Congres pentru desemnarea altei conduceri a partidului. Plecarea lui Orban de la conducerea PNL este susţinută şi de către secretarul general Robert Sighiartău, care consideră că PNL a pierdut alegerile generale.

PNL Teleorman, PNL Argeş şi PNL Buzău a anunţat, până acum, susţinerea lui Orban ca preşedinte al partidului.