Orban: Nu mi s-a permis accesul în Parlament; am fost înjurat, lovit în prezenţa unor lideri AUR

"Nu mi s-a permis accesul în Parlament ca deputat de dispozitivul de jandarmi, deşi am solicitat în mod expres acest lucru jandarmilor de la poartă, spunându-le că este normal şi firesc ca deputat ce sunt să mi se permită accesul, nu pe poarta cu maşini, ci pe poarta de intrare personal. Mi s-a interzis accesul. (...) Am fost obligat, ca să pot intra în Parlament, că trebuia să intru pe la Senat, să traversez Strada Izvor, să mă duc pe Bulevardul Libertăţii. Acolo erau patru grupuri de manifestanţi. În prima parte, până când jandarmii nu mi-au permis accesul, manifestanţii din faţa intrării nimeni n-a avut nimic cu mine", a precizat Orban.

El a arătat că a traversat Strada Izvor înconjurat "şi de nişte jandarmi. "Şi nu doresc niciunui cetăţean să păţească din partea nimănui ceea ce am păţit. Am fost scuipat, am fost înjurat, am fost îmbrâncit în repetate rânduri, am fost lovit atât la vedere, cât şi lovit mişeleşte, cu coate şi cu picioare, ca să înţelegeţi că sunt nişte bătăuşi de profesie care sunt adunaţi acolo şi care nu s-au mişcat natural împotriva mea, ci au fost provocaţi, asmuţiţi să comită acte de violenţă împotriva mea. Cine erau acolo? AUR, marea majoritate a manifestanţilor sunt manifestanţi AUR care sunt instigaţi să aibă un asemenea comportament violent. N-au făcut-o de capul lor, au fost pur şi simplu instigaţi, au fost parlamentari AUR prezenţi acolo, au fost lideri AUR prezenţi acolo între manifestanţi", a susţinut Ludovic Orban.

Deputatul a completat că deputatul AUR Antonio Andruşceac a încercat totuşi să oprească agresiunea împotriva sa.

El a criticat comportamentul anti-democratic al protestatarilor aflaţi în jurul Parlamentului, dar şi faptul că a fost acuzat ulterior că minte în declaraţiile făcute presei.

"Există filmări care arată comportamentul agresiv, gratuit, nemotivat, împotriva unui om care, culmea, susţine punctele de vedere ale celor care au manifestat. Aşa ceva este împotriva firii! (...) Asta nu e democraţie, nu aşa susţii un punct de vedere, prin adunarea golanilor, derbedeilor, bătăuşilor, prin agresarea unor oameni care au opinii diferite. Astăzi am încasat-o eu, mâine orice cetăţean care are o altă opinie poate să o încasează", a completat Orban.

În final, el le-a transmis reprezentaţilor Puterii că, "în mare, acest comportament din ce mai agresiv, din ce în ce mai violent, se datorează modului" în care guvernează.