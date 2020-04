Orban: Obiectivul nostru, să depăşim o capacitate nominală de 10.000-12.000 de teste pentru COVID 19

"În mod constant am găsit soluţii, căutând orice fel de astfel de aparat disponibil, în condiţiile în care pe piaţa internaţională, până acum două-trei săptămâni, erau extrem de greu de găsit astfel de aparate şi kit-urile de testare. Noi, practic, am disponibilizat aproape orice aparat de Real-time PCR care putea să fie pus în dispozitivul de testare. Am asigurat pregătirea personalului, pentru că nu oricine poate să opereze pe acest tip de aparate şi e greu de dobândit expertiza necesară pentru a putea pune diagnostic corect în operarea acestor aparate. La ora actuală am depăşit 8.000 de teste capacitate nominală. Obiectivul nostru este să depăşim constant 10.000, chiar să depăşim 12.000 capacitate, astfel încât noi să fim capabili să facem testări pentru oricine trebuie testat", a precizat premierul, la Antena 3.

El a reamintit că, iniţial, în România existau trei centre de testare, iar la ora actuală se lucrează în peste 60. De asemenea, iniţial, capacitatea era de 1.000 de teste pe zi.

"La ora actuală am redus extrem de mult timpul de aşteptare. Obiectivul nostru este ca între momentul în care se prelevează proba de la cetăţean până la finalizarea diagnosticului să fie maxim 24 de ore", a mai spus Orban.

Totodată, Orban şi-a exprimat speranţa că în scurt timp vor fi achiziţionate 400 de ventilatoare, pentru a completa necesarul din secţiile de terapie intensivă.

În ce priveşte spitalele regionale, el a reamintit că au fost semnate contractele de finanţare pentru unităţile din Iaşi şi Cluj, urmând cel de la Craiova.

"De asemenea, suntem în linie dreaptă şi maximum în două săptămâni vom semna contractul de finanţare pentru realizarea spitalului regional de la Craiova", a precizat Orban.

Pe de altă parte, premierul a subliniat că sunt necesare măsuri de îmbunătăţire a managementului în spitale.

"Calitatea managementului s-a văzut în foarte multe situaţii că a fost slabă şi de multe ori managerii au scăpat situaţia de sub control. Aici trebuie mai multă rigoare în ce priveşte impunerea procedurilor şi e clar că trebuie să urmărim cu mult mai multă atenţie îmbunătăţirea tuturor practicilor la nivelul fiecărui spital", a spus Orban.