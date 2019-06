Orban: Renate Weber nu poate fi Avocat al Poporului, este un om care a exportat traseismul politic la nivel european

Ludovic Orban spune că PNL îl va susține pe Peter Eckstein Kovacs pentru funcția de Avocat al Poporului: ”Noi am susținut candidatul propus de partenerii noștri din Opoziție, de USR, în persoana lui Peter Eckstein Kovacs, am avut o înțelegere cu partenerii de la USR și vedem ce se întâmplă la vot”.

PMP și-a desemnat propriul candidat pentru funcția de Avocat al Poporului. Întrebat dacă faptul că nu există un candidat comun al Opoziției nu dă o șansă în plus Puterii, liderul PNL a răspuns: ”În ceea ce ne privește, noi am făcut tot ce am putut ca să existe un candidat unic al Opoziției, susținând un candidat pe care nu l-am propus noi, ci un candidat propus de unii dintre partenerii noștri din Opoziție. În ceea ce privește decizia PMP-ului, ce să le facem, e decizia pe care au luat-o. Sigur, să îți pui candidat nu e o decizie foarte înțeleaptă, pentru că la numărul de parlamentari pe care îi are PMP este evident că acest candidat nu are șanse și într-un fel permite o dispersare a voturilor”.

Ludovic Orban spune că, în opinia sa, Renate Weber este un om care a exportat traseismul politic la nivel european: ”A fost candidatul PNL pentru PE în 2014, a fost aleasă pe listele PNL, după care a părăsit partidul și a exportat traseismul politic la nivel european. Nu putem să o susținem, cu atât mai mult cu cât a fost candidat din nou din partea ALDE și, fiind candidat din partea ALDE alături de ceilalți candidați, nu au primit încrederea cetățenilor români, nefiind capabili să treacă pragul electoral de 5%. Faptul că se vine cu un astfel de candidat, care practic a fost invalidat prin votul cetățenilor, arată foarte clar că târguiala din interiorul coaliției este mai importantă decât nevoia de a da României un conducător al instituției Avocatului Poporului care să acționeze în interesul cetățeanului, nu în interesul camarilei aflate la Putere”.