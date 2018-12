Patru deputați au anunțat că părăsesc PSD și se înscriu în partidul lui Ponta

"Echipa Pro Romania si din Parlament si la nivel national se mareste astazi cu patru colegi - domnul deputat Ion Spanu, domnul deputat Mihai Valentin Popa, domnul deputat Mihai Mohaci si domnul deputat Ion Mocioalca. Sunt patru oameni alaturi de care am lucrat in ultimii 17 ani ca membru PSD, cred ca toti sunt mai vechi decat mine in PSD, de pe vremea cand altii erau in PD si in PRM - cei patru au fost in aceeasi echipa, am facut toti alaturi de domnul Constantin, de Banicioiu, de Sorin Campeanu, in 2016, campanie in ideea ca Romania sa mearga intr-o directie buna, sa aplice un program de guvernare, de dezvoltare, sa promoveze oameni de calitate si oameni care sa fie capabili sa guverneze cel putin la fel de bine, daca nu cumva chiar mai bine decat am facut-o in 2012 - 2015. Lucrul asta nu s-a intamplat, cei patru colegi deputati pur si simplu vor sa ramanem in directia in care credeam ca mergem in 2016, sa ne tinem de cuvant fata de cei care ne-au votat si au crezut ca si noi ca vom face acele lucruri promise si sa dezvoltam Pro Romania ca un proiect politic de centru-stanga, pro european, pro dezvoltare, cu oameni capabili sa guverneze bine Romania", a anuntat luni presedintele Pro Romania, Victor Ponta, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Parlamentului, scrie Agerpres.

El a adaugat ca cei patru noi colegi ai sai de partid au mare experienta si vin din organizatiile Caras-Severin si Brasov.

"In acelasi timp, vreau sa dam un semnal pentru alti colegi deputati si senatori, ca nu trebuie nici sa le fie frica de domnul Dragnea, nici sa se lase cumparati cu functii de domnul Dragnea, trebuie sa se teama doar de alegatori si alaturi de Pro Romania putem sa mergem pe strada, putem sa vorbim cu oameni, putem sa tinem capul sus si asta e lucrul cel mai important", a precizat Ponta.

Potrivit acestuia, Pro Romania are acum peste 10 deputati care au candidat pe aceeasi lista, prin urmare isi poate organiza grup parlamentar.

