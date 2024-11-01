Peiu (AUR): Respingem proiectul bugetului de stat în forma Guvernului; avem buget alternativ

'Respingem cu desăvârșire proiectul de lege al bugetului, așa cum a fost trimis de Guvern către Parlament, din două motive mari. În primul rând, ignorarea evoluțiilor care s-au aflat după 1 ianuarie 2026, respectiv recesiunea majoră cu o contracție de 1,9% în trimestru 4 al anului trecut și criza inflaționistă provocată de creșterea prețurilor la cotațiile internaționale de țiței, gaze naturale și, atenție, îngrășăminte chimice. Al doilea motiv pentru care respingem acest proiect de lege, așa cum a fost inițiat de către Guvern și trimis în Parlament, este faptul că, la baza propunerii de lege a bugetului, se aruncă povara ieșirii din criză numai pe umerii populației și a firmelor, a companiilor, ignorându-se total administrația publică, statul. Statul nu este pus să suporte de niciun fel povara economică a situației în care tot statul ne-a adus', a afirmat Peiu, la Parlament, la o conferință de presă.

Bugetul alternativ al AUR include măsuri precum reducerea cotei TVA standard de la 21% la 19%, reducerea cotei reduse de TVA de la 11% la 9%, scutirea de impozit pe locuințele de domiciliu de maximum 150 de metri pătrați, indexarea pensiilor cu 5% și o reducere de 10% a cheltuielilor cu bunurile și serviciile.

'În ansamblu, propunem reducerea veniturilor statului cu 20,9 miliarde lei și reducerea cheltuielilor cu 21,2 miliarde lei, ajungând la un deficit bugetar mai mic cu 200 de milioane decât cel propus de guvern, adică propunem noi 127,5 miliarde de lei deficit bugetat. Filosofia politică care stă la baza propunerii noastre de buget alternativ este împărțirea. costurilor generate de criza economică între stat și cetățeni și firme. Să nu punem toată povara pe cetățean și pe firme, să trebuiască și statul să-și ajusteze dimensiunea - să devină mai subțirel, să intre la dietă', a adăugat Peiu.

Pe lângă bugetul alternativ, AUR a depus și amendamente la proiectul bugetului de stat trimis de Guvern. Aceste amendamente includ: revenirea la scutirea de CASS pentru mamele aflate în îngrijirea copilului, personal monahal, veterani și văduve de război, refacerea sumei pentru bursele elevilor și studenților, precum și refacerea sumelor pentru sporul de doctorat.

'Toate aceste amendamente însumează mai puțin de 2 miliarde de lei. Pentru toate aceste amendamente, care însumează mai puțin de 2 miliarde de lei, propunem suplimentarea veniturilor de la Banca Națională, din impozitul specific datorat bugetului de stat. În proiectul înaintat de Guvern este prevăzută o scădere neexplicată a veniturilor de la Banca Națională către bugetul de stat, de la 4 miliarde și ceva de lei anul trecut la vreo 2 miliarde anul acesta, adică o reducere la jumătate a acestor venituri, ceea ce, repet, este nerealist, necredibil și nejustificat', a mai spus Peiu.

Întrebat dacă AUR va vota amendamentele similare ale PSD pentru scutirea de CASS pentru mame, Peiu a spus: 'Noi susținem proiectul nostru. (...) Dar nu cred că este vremea de orgolii politice care să afecteze populația, în contextul declinului demografic accentuat'.