Pîslaru: Proiectul de furnizare de servicii integrate rurale - o coloană vertebrală a politicii sociale din România

| 29 oct, 18:16

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat, miercuri, în cadrul conferinței de lansare a proiectului 'Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale - facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate', care a avut loc în satul Sintești, județul Ialomița, că această inițiativă va deveni coloana vertebrală a politicii sociale din România.


'Proiectul de astăzi reprezintă o coloană vertebrală pe care vom clădi în continuare politica socială în România. Povestea începe cu un sistem de asistență socială care de mulți ani este în suferință. (...) Ne uităm acum la un sistem social în România care prinde contur cu sprijin semnificativ din partea Uniunii Europene. Foarte important este tipul de proiect, proiect care, de data aceasta, pe inovația pe care Comisia Europeană o aduce, nu mai măsoară doar efortul, respectiv cât de mult cheltui, cât de mult te agiți, măsoară performanța și anume ce rezultate obții. Cam acesta ar trebui să fie viitorul pe toate tipurile de politici, o administrație care, până la urmă este măsurată nu după reformă, ci după rezultate și performanță', a afirmat Dragoș Pîslaru.

Ministrul a evidențiat faptul că România este una dintre puținele țări membre UE care implementează un astfel de mecanism pilot de finanțare bazat pe rezultate, contribuind la stabilirea bunelor practici la nivelul Uniunii Europene.

'Suntem mai mult decât bucuroși că suntem parte din acest efort făcut de Comisia Europeană. De ce? Pentru că suntem, în sfârșit, în cele câteva proiecte la nivel european care sunt pilot pentru Comisia Europeană pe acest sistem. Nu doar că reformăm și inovăm complet ceea e se întâmplă în România, dar contribuim la bunele practici la nivel european', a spus ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Dragoș Pîslaru a subliniat importanța continuității, a cooperării între instituții și a utilizării eficiente a fondurilor europene pentru dezvoltarea politicilor sociale.

'Închei punând toate aceste perspective și povești la un loc. Ideea de continuitate, atunci când ai ceva bun, pilotezi, scalezi. Ideea de a lucra în echipă, mai multe instituții pentru un scop comun, care în final este de a ajuta oamenii. Ideea de a lucra cot la cot cu Comisia Europeană, la nivel european, și a înțelege că România nu doar beneficiază de sprijinul comunitar, ci contribuie cu model de bună practică la nivel european. Ideea de a folosi banii europeni pentru a potența, a deschide inovarea socială și modul în care putem într-adevăr să avem politică de coeziune și incluziune socială. Toate aceste povești înseamnă, de fapt, proiectul de astăzi. Miza este una enormă', a spus ministrul.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și va fi implementat în perioada ianuarie 2025 - decembrie 2029. Acesta este derulat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Proiectul are ca obiectiv principal creșterea incluziunii sociale și reducerea sărăciei prin înființarea de Echipe Comunitare Integrate (ECI) în 2.000 de comune din România, care vor reuni specialiști în asistență socială, sănătate și educație, pentru a oferi servicii de bază persoanelor vulnerabile.

Evenimentul de lansare a avut loc în satul Sintești, comuna Borănești, județul Ialomița, în prezența comisarului european Roxana Mînzatu, a reprezentanților Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, ai Ministerului Muncii, ai Ministerului Sănătății, ai Ministerului Educației, ai Băncii Mondială și ai autorităților locale.

