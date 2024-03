PNL a validat lista candidaţilor partidului la europarlamentare, candidatul comun la PMB şi Sectoarele 1 şi 6

Ciucă a mai spus că a fost validat şi candidatul comun pentru Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, candidaţii pentru primăriile Sectorului 1 şi 6 şi cei 21 de candidaţi ai PNL pentru funcţia de preşedinte de Consiliul Judeţean şi alţi 21 pentru municipii reşedinţă de judeţ. Un Consiliu Naţional al PNL va avea loc pe 24 martie pentru a valida alianţa electorală cu PSD şi fdefinitivarea fuziunii cu ALDE.

„Am aprobat lista cu europarlamentari. Sunt sigur că aveţi nevoie de numele, aşa cum au fost ele aprobate astăzi de membrii Biroului Politic Naţional, discutăm despre domnii Rareş Bogdan, Dam Motreanu, doamna Adina Vălean, domnul Daniel Buda, domnul Siegfried Mureşan, domnul Mircea Hava, domnul Ghiţă Falcă, domnul Virgil Popescu, domnul Alexandru Muraru şi doamna Mara Mareş”, a anunţat Nicolae Ciucă, la finalul BPN al PNL, de joi. După ce am parcurs acest punct, am votat, de asemenea, alianţa cu PSD şi conex la acest punct am stabilit şi am aprobat convocarea în şedinţă de urgenţă a Consiliului Naţional al PNL pentru data de 24 martie, astfel încât să putem să validăm această decizie de constituire a alianţei electorale şi desigur să finalizăm procedură de fuziune prin absorbţie cu ALDE”, a afirmat Nicolae Ciucă, joi la Palatul Parlamentului.

Liderul liberalilor a mai spus că invitat la şedinţa de joi a liberalilor a fost candidatul comun la PMB, medicul Cătălin Cîrstoiu.

„Totodată, am validat candidaturile pentru 21 de candidaţi la poziţia de preşedinte al Consiliului Judeţean şi la candidatura pentru 21 de municipii reşedinţă de judeţ la care se adaugă şi candidaţii pentru sectoarele 1 şi 6 din Bucureşti. Am stabilit să îl avem astăzi invitat pe candidatul cla Primăria Generală a Municipiului Bucureşti. A fost în mijlocul nostru domnul doctor Cîrstoiu. Am validat şi această candidatură, prin vot al Biroului Politic Naţional şi în felul acesta ordinea de zi a fost epuizată. Desigur au fost detaliile tehnice pe care le-am discutat la nivelul partidului legate de organizare, legate de tot ceea ce avem de parcurs în continuare procedural pentru a putea să intrăm în campania electorală, aşa cum este prevăzut în reglementările în vigoare”, a completat Ciucă.

Pentru Primăria Sectorului 1 va candida liderul PNL Sector 2 George Cristian Tuţă, iar pentru cea a Sectorului 6, actualul edil Ciprian Ciucu.