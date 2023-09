PNL vrea referendum pentru recuperarea zonei retrocedate din IOR

Liberalii au anunţat, joi, în cadrul unei conferinţe de presă, că au fost adunate 15.000 de semnături în sprijinul recuperării zonei de 11 hectare din Parcul IOR, care să rămână un spaţiu verde şi o zonă de recreere destinată bucureştenilor.

"Am reuşit să strângem 15.000 de semnături, un număr important, dar eu cred că în Sectorul 3 mai sunt mii, poate zeci de mii de cetăţeni pentru care tema aceasta este foarte importantă. Tocmai de aceea, grupul de consilieri PNL a decis să susţină o iniţiativă pentru demararea unui referendum local, la nivelul Sectorului 3, pentru a întreba toţi cetăţenii Sectorului 3 dacă această zonă ar trebui recuperată şi transformată în parc. (...) Primăria generală nu a avut nicio reacţie după ce noi am aprobat hotărârea de Consiliu local prin care am cerut exproprierea sau rezolvarea pe cale juridică a acestei situaţii. Cred că nu mai putem să aşteptăm. În fiecare zi se taie copaci. Ard zone importante din parc. Cred că e momentul să fim şi mai hotărâţi în demersul acesta", a afirmat consilierul local PNL Sector 3 Cătălin Moldoveanu.

El a menţionat că PNL va purta discuţii cu reprezentanţii tuturor grupurilor politice pentru susţinerea acestui proiect. Referendumul ar urma să aibă loc concomitent cu alegerile europarlamentare sau locale, "pentru a nu genera costuri suplimentare".

"Avem nevoie de o treime din consilierii locali să susţină prin semnătură acest proiect, iar apoi să fie votat cu majoritate simplă, motiv pentru care, de azi, vom începe demersurile în acest sens", a explicat Moldoveanu.

Liberalul a susţinut că, după ce a început demersurile pentru recuperarea zonei din Parcul IOR, a primit mai multe "ameninţări", inclusiv o notificare prin care proprietarul terenului îi pune în vedere faptul că ar trebui să plătească prejudicii de două milioane de euro pentru faptul că i-a "afectat imaginea".

"Intenţia noastră a fost doar de a recupera această zonă. Suntem în 2023 şi eu cred că acesta nu mai este un an în care mai merge cu astfel de ameninţări. Nu am făcut rău nimănui, noi încercăm doar se recuperăm un teren pe care oamenii l-au folosit de zeci de ani şi l-au considerat proprietate publică. A devenit proprietate privată. Ştiu sigur că există un interes real, arzător chiar şi la propriu, după câte incendii au fost anul acesta. Peste zece incendii au fost în Parcul IOR şi nu s-a găsit niciun vinovat", a precizat consilierul local.

El a reproşat Primăriei Sectorului 3 că nu a făcut demersuri pentru amenajarea unui post de Poliţie locală, menit să prevină incendiile din parc.

"Motivaţia a fost aceea că nu au găsit cabină în care să stea poliţistul local. (...) Patrulele care trec aici o dată la 20 de minute, cum spun dânşii, nu sunt suficiente. Nici măcar un vinovat nu a fost găsit pentru suprafaţa de zonă retrocedată care a luat foc. În ceea ce priveşte lemnul tăiat, avem doar în jur de 20 de amenzi date şi vorbim de sute de arbori tăiaţi. E clar că ceea ce avem acum nu este suficient. Avem nevoie de mai mult", a transmis Cătălin Moldoveanu.

În contextul în care primarul general, Nicuşor Dan, a estimat că valoarea exproprierii s-ar putea ridica la 66 de milioane de euro, Moldoveanu a amintit că municipalitatea a mai făcut astfel de demersuri în trecut.

"Nu este primul parc care a fost expropriat şi plătit de către Primăria generală. Şi dacă la Parcul Bordei, de exemplu, vorbeam de o suprafaţă mult mai mică, aici vorbim de 11 hectare de teren. O suprafaţă în centrul oraşului, care profită întregului Bucureşti, nu doar Sectorului 3. Mai mult de atât, Sectorul 3 s-a oferit, prin vocea consilierilor, să contribuie financiar la această sumă de bani", a indicat el.

Secretarul general al PNL Sector 3, Helena Raicu, a reamintit că, în urmă cu trei luni, liberalii au început să strângă semnături pentru a depune o petiţie către Primăria Generală şi CGMB în vederea demarării tuturor demersurilor legale pentru ca zona retrocedată din Parcul IOR să rămână un spaţiu verde şi o zonă de recreere destinată cetăţenilor. Ea a subliniat că pentru un aer curat în Bucureşti sunt necesare spaţii verzi.

"Acest parc, se ştie că a fost retrocedat. Noi, ca liberali, susţinem dreptul la proprietate, dar nu putem să rămânem impasibili la toate lucrurile care se desfăşoară, incendiile care tot apar. Mulţumim tuturor cetăţenilor care au venit la corturile amplasate în jurul parcului. Cu ajutorul lor, datorită lor, noi am reuşit să strângem 15.000 de semnături", a menţionat ea.

Viceprimarul Sectorului 3, Lucian Judele (USR), informa în urmă cu trei săptămâni că în zona retrocedată a Parcului IOR au avut loc 20 de incendii în ultimii doi ani.

Ulterior, primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, făcea apel la edilul Capitalei, Nicuşor Dan, să acţioneze în instanţă în vederea anulării deciziei de retrocedare a celor 11 hectare din Parcul IOR şi îi propunea o discuţie pentru identificarea unei soluţii în acest caz.

Primarul general a informat atunci că autoritatea locală şi firma de avocatură contractată sunt "foarte aproape" de o concluzie, în urma analizei juridice privind retrocedarea celor 11 hectare din Parcul IOR.

"Sunt două lucruri: este, pe de o parte, chestiunea proprietăţii şi dacă dobândirea acelei proprietăţi s-a făcut în mod legal şi a doua chestiune - dacă există posibilitatea de a sancţiona mai drastic decât s-a făcut de către Poliţiile locale tot ce s-a întâmplat în Parcul IOR în ultimele luni. Pe ambele subiecte suntem foarte aproape, adică materialele pe care le-am primit de la avocaţi totalizează sute de pagini... Suntem foarte aproape de a avea o concluzie", a susţinut Nicuşor Dan.