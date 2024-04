Postul de profesor al lui Klaus Iohannis de la Colegiul ”Brukenthal” a fost scos la concurs

Potrivit sursei citate. lista posturilor disponibile pentru titularizare în judeţul Sibiu a fost publicată luni, 29 aprilie, 2024.

Printre acestea se regăseşte şi unul dintre posturile de profesor pentru disciplina Fizică de la Colegiul Brukenthal din Sibiu, cu predare în limba germană, ce constă în 18 ore, reprezentând o catedră completă.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, Constantin Dincă, a clarificat pentru Ora de Sibiu că preşedintele României şi-a depus cererea de pensionare pentru poziţia de profesor de fizică, invocând limita de vârstă.

Astfel, postul vacant ar putea fi cel al lui Klaus Iohannis. „Colegiul Brukenthal a scos la concurs catedra de fizică, asta însemnând că tot ce e posibil să fie catedra domnului preşedinte.

Klaus Iohannis şi-a depus cerere de pensionare pentru limită de vârstă. Ceilalţi profesori care au catedră sunt tineri”, a spus Constantin Dincă.

Acest post este inclus în lista posturilor vacante pentru angajare pe o perioadă determinată de 4 ani şi poate fi ocupat de un candidat cu definitivat, care trebuie să obţină o notă sau medie de cel puţin 7 la examenul de Titularizare.

Contactată de Ora de Sibiu, Monika Hay, directorul Colegiului Naţional “Samuel von Brukenthal”, nu a oferit detalii despre această situaţie. Ea a precizat că în fiecare an sunt scoase la concurs posturi, inclusiv pentru catedra de Fizică. „Noi am scos în fiecare an posturi la concurs. Chiar şi la fizică”, a explicat Monika Hay.