Președintele Klaus Iohannis: Fac un apel ca românii să renunțe pentru o vreme la deplasările care nu sunt absolut necesare

„Toate măsurile adoptate, oricât de drastice ar părea acum, sunt gândite pentru a preîntâmpina un rău mai mare. Știu că pentru mulți înseamnă sacrificii, dar e vital să le facem acum pentru a-i proteja pe viitor de sacrificii mult mai mari”, a spus Iohannis, într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni.

„Sănătatea și siguranța cetățenilor români reprezintă prioritatea zero, orice alt lucru trece în plan secund! Fără îndoială, drepturile și libertățile fundamentale trebuie respectate, dar nu vom ezita să adoptăm și să implementăm toate măsurile care se impun”, a mai spus șeful statului, potrivit HotNews.ro.

De asemenea, el a transmis un mesaj și către Italia:

”În ultimele zile, situația privind infecțiile cu coronavirus a cunoscut o schimbare negativă semnificativă, în special la nivel european, și am văzut cu toții decizia fără precedent luată de Italia. Trebuie să fim realiști, riscul unei pandemii rămâne ridicat, iar combaterea coronavirusului presupune un efort coordonat, la nivel național, european și global.





Europa este în stare de mobilizare. În această seară, am avut o videoconferință și am vorbit cu toți liderii statelor Uniunii Europene despre evoluția situației în țările noastre. Protejarea cetățenilor europeni este prioritatea zero și am discutat măsurile necesare care se impun în situația actuală. Cu toții suntem de acord că este absolut necesar să ne coordonăm eforturile pentru combaterea efectelor infecției cu coronavirus. Doar prin luarea unor măsuri comune, care să contribuie la oprirea răspândirii virusului, vom reuși să gestionăm eficient această criză.”, a mai declarat el.