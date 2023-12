Predoiu, înaintea Consiliului JAI: Au loc discuţii intense, sunt în permanent contact cu domnul ministru Karner

”Există timpul necesar pentru continuarea discuţiilor şi luarea deciziilor şi există şi formatele diplomatice şi instituţionale necesare pentru a organiza aceste decizii. Dar care dintre ele, e o speculaţie în acest moment şi nu aş vrea să continui această speculaţie. Eu mi-am propus când am început aceste discuţii să fiu concentrat şi să fiu realist şi atent la detalii şi să gândim mereu constructiv”, a declarat el, întrebat dacă va avea loc o sesiune extraordinară a Consiliului JAI până la finalul anului.

”E important să înţelegem ce se discută astăzi în Consiliu. Astăzi discutăm o evaluare, un barometru al Spaţiului Schengen. E un instrument care se foloseşte de mai mulţi ani de zile şi presupune discutarea aspectelor de progres sau de vulnerabilităţi ale Spaţiului Schengen, între toate statele membre, în Consiliul JAI. Deci şi cele care sunt în Spaţiul Schengen şi cele care încă nu fac parte din Spaţiul Schengen. Deci astăzi nu se votează procesul de extindere a Spaţiului Schengen. Şi evident, pe lângă acest subiect, mai dezbatem şi altele precum migraţia, combaterea migraţiei ilegale şi aşa mai departe”, a declarat Cătălin Predoiu, marţi, înaintea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne.

El a menţionat că rezultatul evaluării în Bulgaria este pozitiv.

”Acum, ceea ce urmează important este dialogul dintre guvernul olandez şi parlamentul olandez. Abia după aceea vom putea şti care sunt paşii următori”, a adăugat ministrul de Interne.

Răspunzând unei alte întrebări, el a afirmat că este timp până la finalul anului ca Parlamentul de la Haga şi guvernul olandez să ia o decizie.

Întrebat, de asemenea, despre discuţii privind o posibilitate de a scădea profilul acestei lărgiri, printr-o trecere, prin COREPER, la nivel de ambasadori şi ulterior adoptarea ca punct A în ultimul consiliu ministerial al anului, Predoiu a declarat: ”Am văzut. Se fac tot felul de speculaţii, scenarii, nu vreau să le comentez. Tot ce pot să vă confirm, factual, este că au loc discuţii intense, sunt în permanent contact cu domnul ministru Karner, e şi dânsul aici, la declaraţii. Am avut chiar şi aseară o întrevedere cu dânsul. O discuţie foarte bună. Încă din 23 august, de când ne-am întâlnit şi am resetat, dacă vreţi, dialogul dintre ministerele noastre, am purtat permanent acest dialog. El e intens”.

”Am discutat în nenumărate rânduri, şi la Viena şi aici la Bruxelles, şi oficial şi informal. Acesta este canalul principal de discuţii. Discutăm şi cu mediul de afaceri. Cum spuneam, discuţiile sunt intense şi sunt foarte bune. Nu am păstrat dialogul strict la nivel de minister, am extins acest dialog. Schengen, extinderea Spaţiului Schengen e un subiect de interes pentru cetăţenii români, pentru companiile româneşti, dar, în acelaşi timp, şi pentru mediul de afaceri austriac prezent în România şi pentru mediul de afaceri din alte ţări prezente în România, pentru partenerii noştri externi, există foarte multe interese economice la mijloc. Toate aceste lucruri sunt avute în vedere şi mai departe sunt convins că vom găsi acest spaţiu pe care l-am amenajat pentru discuţii diplomatice. Domnul Karner este în directă legătură cu domnul Nehammer. La rândul meu, informez pe preşedinte, primul-ministru, discut cu ministrul de Externe, deci se lucrează pe acest canal diplomatic”, a continuat Cătălin Predoiu.

Întrebat dacă Austria ia în calcul scenariul abţinerii, Predoiu a replicat: ”Uitaţi-vă, în acest moment este prematur să fac speculaţii, ba chiar aş putea să spun că orice speculaţie ar dăuna discuţiilor. Tot ce pot să vă spun este că lucrăm pe acest canal - Ministerul de Interne român, Ministerul de Interne austriac, dar în legătură şi cu alţi decidenţi politici”.

Predoiu a mai fost întrebat dacă va exista o sesiune extraordinară a Consiliului JAI.

”Cum v-am spus, există timpul necesar pentru continuarea discuţiilor şi luarea deciziilor şi există şi formatele diplomatice şi instituţionale necesare pentru a organiza aceste decizii. Dar care dintre ele, e o speculaţie în acest moment şi nu aş vrea să continui această speculaţie. Eu mi-am propus când am început aceste discuţii să fiu concentrat şi să fiu realist şi atent la detalii şi să gândim mereu constructiv. Nu vreau să fac speculaţii, nu am făcut-o nici când am discutat MCV-ul. Şi anul trecut, tot în ultima clipă, în decembrie, dacă vă aduceţi aminte, s-au concretizat discuţii care au avut loc ani de zile înainte”, a conchis el.