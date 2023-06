Predoiu: Nu ar fi un eveniment inedit ca ICCJ să sesizeze CCR privind legea pensiilor speciale

"Şi primul-ministru şi preşedintele Senatului şi subsemnatul şi alţi colegi din partide au avut consultări cu sistemul judiciar, permanent. Am explicat ce se poate şi ce nu se poate din perspectiva limitelor destul de rigide impuse de criteriile stabilite anterior în PNRR, dar, în acelaşi timp, că prevederile legale vor respecta tot ceea ce înseamnă statutul magistraţilor şi independenţa magistratului. Eu cred că Înalta Curte va ţine cont în dezbaterile care au loc acolo, care nu sunt în legătură cu un caz sau altul, pentru că nu comentez aici un caz al Înaltei Curţi, ci faptul că discută această posibilă sesizare la Curtea Constituţională. Nu ar fi un eveniment inedit, pentru că, în general, Înalta Curte îşi manifestă un rol destul de proactiv, am văzut în ultimii ani, în a sesiza Curtea Constituţională, am văzut recent şi în legătură cu Codurile penal şi de procedură penală, unele sesizări au fost respinse, altele admise, până la urmă este un mecanism democratic. Dar, sunt curios şi eu care ar fi motivul", a afirmat Predoiu, la sediul PNL.

Întrebat dacă o decizie de neconstituţionalitate pe această lege ar fi o temere pentru coaliţie, ministrul de Interne a explicat că prin acest proiect s-a încercat "să se îmbine toate comandamentele".

"Noi am făcut, prin Ministerul Muncii, care a avut această sarcină, un proiect care a încercat să îmbine toate comandamentele în această chestiune, pe acest subiect şi pe cele al PNRR, ale Comisiei Europene, pe baza unui PNRR pe care România şi l-a asumat acum 2-3 ani de zile, dar, în acelaşi timp, să respecte şi statutul. Important este să avem şi sisteme funcţionale, nu numai la Justiţie mă gândesc, mă gândesc şi la cele de ordine publică, de apărare şi siguranţă naţională, pentru că ar fi absurd să se facă o reformă adresată unui stat care nu poate să menţină sistemele vitale în funcţiune. Deci trebuie aici găsit un optim de către Parlament între aceste comandamente", a menţionat Cătălin Predoiu.

Potrivit acestuia, unele măsuri au fost etapizate "tocmai pentru a nu bulversa sistemele". "Sunt foarte mulţi beneficiari ai acestor pensii de serviciu care ar putea oricând să plece la pensie şi care ar putea destabiliza funcţionarea unor sisteme vitale", a explicat Predoiu.

"Nu a fost o misiune uşoară nici pentru Guvern, nici pentru Parlament şi încercăm să găsim acest optim pentru care au fost atâtea şi atâtea discuţii. (...) Nimeni nu a avut rele intenţii, este un subiect aşteptat de opinia publică", a completat Predoiu.