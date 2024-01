Predoiu: Se află în proces de avizare o strategie pe termen lung, pe şapte ani, de dezvoltare a DSU şi IGSU

”Am lansat în dezbatere publică şi acum se află în proces de avizare o strategie pe termen lung, pe şapte ani, de dezvoltare a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Această strategie are un caracter extrem de important pentru siguranţa publică şi siguranţa naţională în acelaşi timp. Şi eu sper ca în curând să se finalizeze acest proces de avizare şi să trecem mai departe la adoptarea strategiei, pentru că blocarea ei înseamnă blocarea intereselor cetăţenilor şi, pe termen lung, punerea în pericol a acestor bunuri de care noi vorbim, siguranţa publică şi a cetăţeanului”, a declarat vineri, Cătălin Predoiu.

El a explicat că intervenţia în situaţii de urgenţă, acordarea de ajutor medical de urgenţă se fac planificat, pe termen mediu şi lung.

“Această activitate nu se poate face la întâmplare, nici intervenţia în situaţii de urgenţă, nici acordarea de ajutor medical de urgenţă, aceste lucruri se fac planificat, strategic, structurat pe termen mediu şi lung. Deci strategia aceasta, care e în dezbatere publică şi în proces de avizare, este extrem de importantă pentru noi şi de aceea am cooperat loial şi cooperăm loial cu toate ministerele şi instituţiile unde a fost distribuită pentru a fi avizată şi aşteptăm de la dânşii acelaşi tip de cooperare loială şi inteligentă pentru că aici nu e loc de competiţie sau orgoliu instituţional, aici este vorba de interesul cetăţeanului şi noi nu ne putem juca cu asta. Noi nu lucrăm pentru noi, noi lucrăm pentru cetăţean şi orgoliile nu-şi au rost între instituţii. Deci odată cu adoptarea acestei strategii în curând, sper, vom face încă un pas în a planifica pe termen lung dezvoltarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. E valabil, să ştiţi, şi pentru celelalte arme. E o muncă continuă, intenţionăm să facem pe termen lung, chiar şi în an electoral”, a transmis ministrul Afacerilor Interne.

El a adăugat că pentru MAI faptul că este an electoral nu înseamnă decât că sunt mai multe provocări.

“Aş vrea, de asemenea, să transmit cu această ocazie şi acest mesaj: pentru Ministerul de Interne faptul că este un an electoral nu înseamnă decât că are mai multe provocări în plus, sub aspectul păstrării ordinii, liniştii publice, respectării legalităţii. Dar din punctul de vedere al dezvoltării, al exercitării atribuţiilor, al neutralităţii politice, lucrurile se vor desfăşura normal şi ne vom continua munca la aceeaşi parametri de exigenţă”, a menţionat Predoiu.