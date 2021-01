Prefectul Capitalei: Începând din 25 ora 0:00 se deschid restaurantele, cafenelele, la 30% din capacitate, între orele 6-21!”

Accesul publicului în sălile de spectacol permis tot în limita a 30% din locuri. Măsura e valabilă şi pentru sălile de jocuri. "Dacă indicele coboară sub 3 (...), noi trebuie să aplicăm nişte măsuri clare. Deci nu a fost o dezbatere propriu zisă, noi ca şi Comitet Municipal pentru Situaţii de Urgenţă am luat act de aceşti indicatori, care sunt furnizaţi tot de Ministerul Sănătăţii, de INSP şi am acţionat în consecinţă. A fost o decizie oarecum formală (...)", a afirmat, la rândul său, primarul general, Nicuşor Dan.

La rândul său, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a menţionat că Bucureştiul a ajuns la 2,5 indicele de incidenţă, după ce a fost la 7.

"Meritul aparţine bucureştenilor care au înţeles în mare majoritate să poarte mască, să păstreze distanţa socială. (...) La începutul pandemiei, marja de apreciere a Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă era mai mare, în sensul că Comitetul putea decide dacă închide deschide şcoli sau restaurante. În acest moment, avem o hotărâre de Guvern, 3/2021, (...) şi aici lucrurile sunt extrem de clare. Dacă indicele coboară sub 3 (...), noi trebuie să aplicăm nişte măsuri clare. Deci nu a fost o dezbatere propriu zisă, noi ca şi Comitet Municipal pentru Situaţii de Urgenţă am luat act de aceşti indicatori, care sunt furnizaţi tot de Ministerul Sănătăţii, de INSP şi am acţionat în consecinţă. A fost o decizie oarecum formală (...)", a afirmat el.

El a îndemnat totuşi populaţia să nu se relaxeze.

"Este meritul nostru că am reuşit să ajungem până aici, dar în niciun caz nu trebuie să ne relaxăm. Trebuie să vedem ce se întâmplă în Marea Britanie, în Irlanda, în Spania, în Portugalia, în Franţa, suntem în continuare în acest război, nu o să reuşim să ne vaccinăm în ritmul în care am dori şi atunci trebuie să păstrăm aceste măsuri (...)", a spus Nicuşor Dan.

"Trebuie să ne învăţăm în ţara asta să împărţim competenţe. Atâta timp cât există un Comitet Naţional care decide niste lucruri, cât timp autorităţilor locale li se dau nişte atribuţii, haideţi să le respectăm pe acelea", a adăugat el.

Întrebat dacă se redeschid activităţi pentru că aşa obligă legea, primarul general a răspuns: "Am deja suficiente atribuţii pentru a nu intra peste atribuţiile altora. E un ministru al Sănătăţii, un Comitet Naţional, nişte specialişti la INSP, eu ca autoritate locală mă subordonăm acestor instituţii".

Întrebat de asemenea dacă se mai relaxează restricţiile luni dacă în zilele următoare creşte rata de incidenţă, el a explicat că în cuprinsul hotărârii CMSU se scrie că relaxarea se produce dacă indicele rămâne sub 3, "ceea ce e foarte probabil".

ŞTIREA INIŢIALĂ - "De luni, ora 00.00, vor fi relaxate mai multe măsuri restrictive", a anunţat Traian Berbeceanu.

El a explicat că măsurile de relaxare vizează HoReCa - restaurantele, barurile, cafenelele - vor putea funcţiona între 6 – 21, la capacitate de maxim 30 la sută. De asemenea, teatrele, cinematografele vor permite accesul publicului în limita a 30 la sută din sala de spectacol. Şi operatorii de jocuri de noroc vor putea funcţiona cu public, în limita capacităţii de 30 la sută, între orele 6 – 21.

"Recomandăm cetăţenilor municipiului Bucureşti prudenţă. Şi autorităţile sunt prudente", a spus prefectul Capitalei, menţionând că acesta a fost unul dintre motivele pentru care s-a decis relaxarea de luni a măsurilor, dar şi pentru ca toţi operatorii să aibă timpul necesar să amenajeze sălile în conformitate cu prevederile legale.

"Vom fi intransigenţi. Am avut o întâlnire cu şefii Poliţiei, Jandarmeriei şi IGSU pentru a verifica cum vor fi respectate normele în vigoare şi ele care vor intra în vigoare", a adăugat Berbeceanu.

El s-a referit şi la adresa Ministerului Sănătăţii.

"Am primit o adresă de la Ministerul Sănătăţii să temporizăm relaxarea. Noi suntem aici să luăm în considerare aceleaşi cifre şi acte normative avute în vedere atunci când am impus restricţiile", a afirmat Berbeceanu, care nu a vrut că comenteze declaraţii ministrului Sănătăţii.

"Acele cifre sunt furnizate de INSP şi DSP", a menţionat el.