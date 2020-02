Preşedintele Iohannis l-a desemnat pe Florin Cîţu pentru funcţia de prim-ministru

"Au trecut cele 15 zile în care, conform regulamentului, ar fi trebuit să se facă un vot. Nu s-a votat şi atunci am intrat în riscul unui blocaj total în Parlament. Pentru a depăşi acest blocaj, premierul desemnat, domnul Ludovic Orban, şi-a depus mandatul şi pentru astăzi deja am convocat consultări cu partidele parlamentare. Noi nu ne dorim să blocăm România. Noi ne dorim să mergem mai departe şi să rezolvăm problemele ţării, să rezolvăm problemele românilor. Aşadar, după consultări, acum, am decis deja să fac o desemnare pentru a mişca lucrurile în aşa fel încât să nu ne blocăm politic. Aşadar, astăzi am decis să desemnez pentru poziţia de prim-ministru pe domnul Vasile Florin Cîţu, actualmente ministru al Finanţelor Publice, care se va prezenta, sper, într-un timp scurt în faţa Parlamentului, cu o echipă guvernamentală şi un program de guvernare", a arătat preşedintele, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres.

Conform legii fundamentale, după căderea Guvernului, preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament. Candidatul pentru funcţia de prim-ministru cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. Conform Regulamentului şedinţelor comune ale celor două Camere, Birourile permanente stabilesc data şedinţei comune, la cel mult 15 zile de la primirea programului şi listei Guvernului, luând totodată măsuri pentru convocarea deputaţilor şi senatorilor. Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Articolul 89 din Constituţie prevede că după consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

