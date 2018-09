Prima reacție a lui Valentin Popa după demisia de la Ministerul Educației

"Nu sunt de acord cu solicitarea UDMR de aprobare a punctului 16 din ordonanta, ca orele de Romana la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale sa fie desfasurate in limbile minoritatilor, de profesori de specialitate.

UDMR doreste revenirea la starea anterioara, cand aceste ore erau sustinute in afara normei de baza si platite suplimentar de catre invatatorii de la clase care predau in limbile minoritatilor si care astfel primeau pana la 20% in plus la salariu. Dupa pranz, am anuntat-o pe doamna premier ca demisionez", a declarat Popa.

Decizia lui vine dupa ce UDMR i-a reprosat acestuia ca a introdus in ordonanta privind predarea limbii romane in scolile cu predare in limbile minoritatilor anumite modificari.

Concret, ordonanta 9/2018 prevede ca, in invatamantul primar, la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale, orele de Limba si literatura Romana prevazute in planurile de invatamant sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate. Potrivit documentului, predarea limbii romane in scolile minoritatilor era sustinuta de catre invatatorii care nu aveau studii universitare de limba romana.

Kelemen Hunor a declarat ca ministrul Valentin Popa a luat decizii cu care UDMR nu a fost de acord, reclamand faptul ca Uniunea nu a fost consultata.

"Articolul introdus de ministrul Educatiei in august in ordonanta simpla si care da un raspuns la problemele invatarii limbii romane in scolile cu predare in limba materna a fost un pas gresit, o greseala uriasa, a fost actiunea singulara a ministrului. Nu exista nici un argument profesional si politic pentru a sustine o astfel de schimbare. Trebuie anulat acest articol si am cerut OUG, nu trebuie sa lasam asa lucrurile.

Ministrul, prin faptul ca s-a suparat, ca s-a gandit la o solutie neprofesionala, a creat o problema politica", a afirmat Kelemen Hunor.

Valentin Popa a fost investit in functia de ministru al Educatiei la finele lunii ianuarie 2018, el fiind criticat, de mai multe ori, pentru greselile de exprimare pe care le-a facut in cadrul mai multor declaratii de presa

