Primarul liberal al municipiului Codlea a demisionat, iar conducerea municipalităţii a fost preluată de viceprimarul PSD

„Astăzi (luni - n.r.) am luat decizia de a renunţa la funcţia de primar al Municipiului Codlea. Consider că a venit timpul să las loc noii generaţii, iar acest lucru se întâmplă cu Mihai Cîmpeanu, care a preluat atribuţiunile de primar şi Erwin Albu, consilier local cu atribuţiuni de viceprimar începând de astăzi. Sunt doi oameni tineri, dinamici, în care am încredere. Sunteţi pe mâini bune. Dacă vă întrebaţi de ce acum, vă pot asigura că nu există un motiv ascuns, aşa cum s-a vehiculat, ci pur şi simplu aşa am simţit că este corect faţă de concetăţenii mei dragi, cărora le mulţumesc pentru încrederea acordată în ambele mandate”, a scris Cătălin Muntean pe pagina sa de Facebook.

Primarul municipiului Codlea, membru PNL, şi-a dat demisia deşi liberalii s-au clasat pe primul loc în oraş la alegerile europarlamentare, după cum a anunţat Muntean.

„Stimaţi codleni, îmi revine sarcina, deloc uşoară, de a prelua frâiele administraţiei locale în urma renunţării la calitatea de primar a domnului Cătălin Muntean, care şi-a prezentat demisia în cursul zilei de astăzi (luni - n.r.). Deşi există voci care spun că sunt foarte tânăr, pentru mine este o şansă şi o adevărată provocare, şi doresc să asigur cetăţenii municipiului Codlea de tot sprijinul meu, de deschidere la dialog, de implicare şi perseverenţă. Am avut multe de învăţat despre administraţie de la Cătălin Muntean şi mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Însă, am convingerea că împreună cu aparatul administrativ, vom reuşi să ducem mai departe proiectele începute şi chiar să facem performanţă”, a scris la rândul său pe Facebook viceprimarul Mihai Cîmpeanu, membru PSD.

