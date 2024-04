Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a realizat Cartea Neagră a alianţei PSD-PNL (2021-2024) la Sectorul 1

“Timp de patru ani am folosit banii comunităţii doar în interesul locuitorilor Sectorului 1. Prioritare au fost investiţiile în reconstruirea acestei zone, mai ales în infrastructură, spitale, şcoli şi grădiniţe. Am refuzat ferm să fac compromisuri politice pe banii locuitorilor, iar din acest motiv nu am dat curs ofertelor otrăvite ale PSD- PNL. La Sectorul 1, liberalii şi social- democraţii au urmărit doar contractele pentru clientela politică şi pentru sponsori. Locuitorii Sectorului 1 trebuie să ştie că o parte din marile proiecte au fost blocate constant la ordinele grupului organizat Sebastian Burduja- Gabriela Firea. Chiar în aceste condiţii am făcut în 3 ani, mai mult decât a făcut PSD şi PNL în 30 de ani.”, a declarat primarul Clotilde Armand.

Cartea Neagră a alianţei PSD-PNL (2021-2024) la Sectorul 1 realizată de primarul Clotilde Armand arată că alianţa a blocat mai multe proiecte:.

”A blocat programul “Termoficare de la Soare”; a tăiat fondurile de funcţionare ale ADP Sector 1 (spaţii verzi, parcări, reparaţii străzi etc), a refuzat să voteze proiectul de înlocuire a peste 800 de ascensoare; a blocat programul “Rabla Local”; a respins modernizarea Teatrului “Masca” din cartierul Bucureştii Noi; a blocat construcţia a 11 blocuri prin PNRR- locuinţe sociale şi pentru tineri; a respins proiectele PNRR de consolidare şi modernizare a 11 şcoli şi grădiniţe; a blocat reabilitarea pieţelor 1 Mai şi Matache; a tăiat bugetul Direcţiei Investiţii pentru reabilitarea şi modernizarea străzilor; a blocat Programul de consolidare şi reabilitare termică a blocurilor; a transformat în sinecuri politice CET Griviţa şi Compania de Investiţii şi Dezvoltare, aflate în subordonarea Consiliului Local Sector 1; a blocat proiectul de instalare de panouri voltaice pe 10 şcoli din Sectorul 1”, acuză Clotilde Armand.

Totodată, edilul Sectorului 1 a mai precizat în postare că atunci când reprezentanţii comunităţii locale au venit la şedinţele Consiliului Local Sector 1, majoritatea era nevoită să dezbată şi să voteze proiectele de hotărâre. Aşa s-a reuşit asfaltarea a zeci de străzi, finanţarea spitalelor, reabilitarea blocurilor de locuinţe, extinderea şi modernizarea şcolilor şi liceelor.

“Consiliul Local reprezintă Legislativul în fiecare oraş. Pentru ca un primar să-şi poată duce la îndeplinire fără compromisuri majore mai repede programul, are nevoie de o majoritate în Consiliul Local. În acest moment îmi lipsesc doar două voturi în Consiliul Local. Atunci când reprezentanţii lui Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă vin în campania electotrală să vă ceară votul, puteţi să-i întrebaţi de ce au blocat modernizarea şcolilor, înlocuirea lifturilor, reabilitarea străzilor etc. În democraţie votul este cea mai puternică armă a cetăţeanului. Pe 9 iunie, aveţi puterea prin votul dumneavoastră să sancţionaţi alianţa PSD- PNL şi să facem o nouă majoritate, împreună cu care să modernizez pe baze corecte Sectorul 1”, a mai precizat edilul Sectorului 1.