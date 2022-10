PSD ar vrea să tragă de timp în privinţa propunerii unui nou ministru la Apărare, PNL cere o nominalizare rapidă

„Ce îmi doresc tare mult în acest moment, ţinând cont de vremurile complicate prin care trecem, este ca în urma discuţiilor pe care PNL le-a făcut cu PSD-ul, PSD-ul să vină foarte repede cu o propunere serioasă pentru portofoliul Apărării care să apuce să preia din mers toată problematica”, a afirmat Alina Gorghiu într-o intervenţie telefonică, luni după-amiază, la Digi 24.

Temporizarea unei decizii privind noul ministru al Apărării a fost prefaţată şi de declaraţiile liderului PSD, Marcel Ciolacu. Acesta din urmă a susţinut că el a avut iniţiativa ca premierul Ciucă să preia interimar portofoliul şi a spus că prim-ministrul poate rămâne la Apărare 45 de zile, cât prevede legea. Nu a exclus nici varianta rocadei.

„Este posibil orice în politică”, a răspuns Marcel Ciolacu, întrebat dacă ar putea ceda liberalilor portofoliul de la Apărare.

În această seară, la ora 18, liderii PSD se întâlnesc în şedinţa Biroului Permanent Naţional, dar situaţia este foarte probabil să nu fie tranşată. Marcel Ciolacu a subliniat că trebuie să se reunească şi Consiliul Politic Naţional, iar acest lucru s-ar putea întâmpla, potrivit surselor, abia săptămâna viitoare. În plus, este necesară şi o şedinţă a Coaliţiei care, potrivit declaraţiilor purtătorului de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, făcute la Digi24, ar putea avea loc cel mai devreme în a doua parte a săptămânii.

Dacă PSD va fi nevoit să facă o nominalizare, primul pe listă ar putea fi Mihai Tudose. Potrivit surselor din interiorul PSD, acesta doreşte să intre în guvern acum sau la rotativă.

Mihai Tudose s-a remarcat şi el recent printr-o declaraţie care a făcut vâlvă. Afirmaţiile au fost făcute tot la Insider Politic, emisiunea de la Prima TV:

„Uitaţi-o! (n.r. solidaritatea europeană) În momente de criză, scapă cine poate. V-am dat exemplu cu măscuţele, cu vaccinurile. Întâi eu cu ţara mea. Niciuna nu a zis am nevoie de zece pastile pentru zece bolnavi, am zece pastile şi îmi opresc eu cinci şi îşi dau şi ţie cinci. Întâi mi-am dat la ai mei şi după aia mai vedem. Dacă mai am două, îşi dau şi ţie una”, a spus el.

El a mai susţinut că România se poate baza pe resursele ei şi nu are nevoie să facă economie la energie.

“Am împuşcat noi, poporul român, doi oameni în ziua de Crăciun, fiindcă au ţinut poporul în frig şi foame, ca să o luăm de la capăt? Şi nu se poate aşa ceva. (...) Deci România poate să o ducă pe picioarele ei fără probleme această iarnă.”, a menţionat Tudose.

Mihai Tudose a fost, potrivit Cv-ului publicat pe site-ul Parlamentului European, lector în 2011 şi apoi conferenţiar universitar, în 2013, la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii. Tot acolo a făcut şi doctoratul în domeniul Ştiinţe Militare şi Informaţii: „Protecţia infrastructurilor critice”. A făcut şi un curs de specializare în „Analiza şi rezolvarea conflictelor armate” la Georgetown University din Statele Unite ale Americii, în colaborare cu Colegiul Naţional de Apărare. Şi tot la Colegiul Naţional de Apărare a făcut un curs de specializare în 2006.

În 2006 a urmat un alt curs postuniversitar în domeniul securităţii naţionale la Colegiul Superior de Securitate Naţională din cadrul Serviciului Român de Informaţii.

Practic, între 2006 şi 2008, Tudose a făcut 6 cursuri de specializare şi două mastere.