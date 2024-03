PSD cere conducerii USR să o suspende din partid pe ''inculpata'' Clotilde Armand

"USR invocă 'paie' aşa-zis penale în ochii altora, dar nu vede 'bârna' corupţiei din propriul partid. PSD solicită conducerii USR să iasă din starea de incompatibilitate cu propriile sloganuri de campanie şi să o suspende din partid pe inculpata Clotilde Armand. Cât timp USR rămâne 'Alături de propriii penali în funcţii publice' nu mai are niciun drept moral să mai reclame fantezii penale în cazul altor politicieni! USR nu mai are nicio scuză pentru a face scut în jurul inculpatei Clotilde Armand. Este un dublu standard mizerabil. Iniţial au invocat că nu s-a deschis dosar penal în urma deciziei ANI privind conflictul de interese în care primarul Sectorului 1 s-a numit pe sine şef de proiect, cu salariu peste limitele legii. Apoi, când s-a deschis dosar, au spus că nu are calitate în anchetă. (...) Acum nu mai au nicio scuză! Există o instanţă de judecată care tocmai a validat starea penală în care se află inculpata Clotilde Armand, care continuă, fără ruşine, să ia decizii în funcţii publice", a transmis PSD, într-un comunicat de presă remis AGERPRES.

Social-democraţii menţionează că şi primarul USR de la Bacău, Lucian Viziteu, "tocmai a confirmat că face parte din categoria penalilor în funcţii publice". "Nici în acest caz conducerea USR nu s-a delimitat şi nu a luat măsuri în linie cu principiile de integritate. La fel cum nu a făcut-o nici cu fostul ministru Vlad Voiculescu care a împovărat bugetul Sănătăţii cu achiziţii supradimensionate de vaccinuri, pentru care este cercetat de DNA. În loc să îl excludă din partid cum cereau în cazul altora, l-au cocoţat în fruntea listei de la europarlamentare", spune PSD în comunicat. Curtea de Apel Bucureşti a respins luni cererea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, de anulare a raportului întocmit de Agenţia Naţională de Integritate prin care a fost declarată în stare de incompatibilitate. "Respinge ca neîntemeiată contestaţia, astfel cum a fost completată, formulată de către reclamanta Armand Clotilde - Marie - Brigitte în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Integritate", se arată în decizia instanţei, care nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs. În noiembrie 2022, ANI a stabilit că primarul Clotilde Armand s-a aflat în conflict de interese şi incompatibilitate, în legătură cu numirea sa ca manager într-un proiect finanţat cu fonduri europene derulat de Primăria Sector 1. Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către Armand a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, întrucât, în exercitarea atribuţiilor de primar, respectiv în perioada februarie - august 2022, a semnat cinci dispoziţii care au condus la crearea unor venituri suplimentare pentru sine.

