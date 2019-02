PSD, după ce Lia Olguţa Vasilescu a renunţat la postul de ministru la Dezvoltare: Mulțumim, Olguța! Rușine, Iohannis!

"Olguța Vasilescu a fost unul dintre cei mai buni miniștri ai guvernării PSD. A reușit să ducă la bun sfârșit Legea salarizării unitare, care a adus ordine și echitate în salarizarea personalului bugetar. A finalizat Legea pensiilor care oferă pensionarilor din România o justă retribuție pentru munca de o viață. În mandatul său salariații și pensionarii din România au cunoscut cele mai mari majorări de venituri care s-au acordat vreodată. A reușit să cultive o bună relație cu sindicatele și a realizat punct cu punct promisiunile PSD din domeniul social. Cu siguranță România ar fi putut avea un foarte bun ministru la Dezvoltarea Regională. Mulțumim, Olguța! Rușine, Iohannis!", este mesajul postat pe pagina de Facebook a PSD.

Refuzată de trei ori de preşedintele Iohannis pentru funcţia de ministru al Dezvoltării, Lia Olguţa Vasilescu a anunţat că, în urma unei discuţii cu Liviu Dragnea, a decis să renunţe la candidatură. Fostul ministru al Muncii îşi motivează decizia prin dorinţa de a se depăşi blocajul guvernamental.

"Astăzi, in urma unei discuții cu liderul PSD Liviu Dragnea, am luat hotărârea sa îmi retrag candidatura pentru funcția de vicepremier și ministru al Dezvoltării. Un atac la CCR înseamnă o perioadă de cel puțin o lună și jumătate de așteptare, perioadă in care activitatea guvernamentală ar avea in continuare de suferit prin absenta din guvern a unui ministru cu un portofoliu important, exact in perioada in care România deține președinția UE.

Nu am făcut o miză personală din accederea intr-o funcție guvernamentală, dar sunt convinsă că, așa cum am reușit să deblochez proiecte mari de infrastructură locală in mandatul de primar sau să pun in aplicare aproape tot programul de guvernare pentru Ministrul Muncii, aș fi reușit sa deblochez proiecte mari de infrastructură locală, regională și națională in cadrul ministerelor unde PSD m-a nominalizat.

Îmi voi continua mandatul de deputat PSD de Dolj, unde am fost aleasă cu 60 la suta din voturi și imi voi respecta promisiunile făcute in campania electorală alegătorilor mei. Le mulțumesc tuturor colegilor din CEx care m-au votat in unanimitate pentru aceste demnități și, in special, lui Liviu Dragnea și doamnei prim ministru Viorica Dancilă care m-a propus și cu care, intr-o formulă sau alta, voi colabora și in continuare pentru proiectele pe care mi le-am asumat in campania electorală din 2016. Sper că președintele Klaus Johannis va numi URGENT viitoarea nominalizare pentru funcția de ministru din partea partidului care a câștigat alegerile parlamentare, renunțând la blocarea Guvernului României prin încălcarea repetată a legilor și Constituției, in condițiile in care personajul care i-a provocat atâta îngrijorare dispare din ecuație”, a scris Olguţa Vasilescu pe pagina de Facebook.

În PSD circulă mai multe nume pentru Ministerul Dezvoltării:

Felix Stroe (Constanța) - lider județean, fost ministru al Transporturilor

Gheorghe Șimon (Maramureș) - fost ministru al Economiei

Marcel Ciolacu (Buzău) - lider județean, fost vicepremier

Mihai Weber (Gorj) - deputat

Laura Moagher (Prahova) - deputat

Tag-uri:

loading...