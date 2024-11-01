Homepage » Actual

PSD: Programul de stimulare a economiei devine realitate după 5 luni de indecizie și tergiversare din partea premierului

| 05 feb, 18:27

Reprezentanții PSD consideră că măcar o parte din situația actuală ar fi putut fi evitată dacă pachetul de stimulare a economiei, propus de social-democrați, ar fi fost adoptat de acum cinci luni și că deficitul poate fi redus ''nu doar prin tăieri cu orice preț'', de la oricine, ''fără milă, fără dialog, fără rațiune'', ci și prin creșterea veniturilor, urmare a creșterii economiei, a încrederii sociale și a consumului.

 

''Programul PSD de stimulare a economiei devine realitate după cinci luni de indecizie și tergiversare din partea premierului Ilie Bolojan. Cu certitudine, măcar o parte din situația actuală ar fi putut fi evitată dacă pachetul de stimulare a economiei ar fi fost adoptat de acum cinci luni, de când a fost propus de PSD. Deficitul poate fi redus nu doar prin tăieri cu orice preț, de la oricine, fără milă, fără dialog, fără rațiune, ci și prin creșterea veniturilor urmare a creșterii economiei, a încrederii sociale și a consumului'', se arată într-un comunicat transmis miercuri AGERPRES de PSD.
Potrivit sursei citate, România va marca în februarie a cincea lună consecutivă de restrângere a consumului.
''Este cea mai lungă serie de criză din 2009/2010, deși, spre deosebire de atunci, acum, nici America și nici Europa nu sunt în criză. În continuare, România este țara cu cea mai mare inflație din UE, 8,6%, la mare distanță față de următoarea. Nimeni de bună credință nu poate contesta că România a pierdut bani, timp, locuri de muncă și încredere. Iar oamenii suferă. Nemulțumirea socială s-a generalizat în mare măsură pentru că premierul Bolojan n-a știut ori n-a vrut să admită că nu semnătura de partid contează. Că ideile bune trebuie susținute, promovate și aplicate în timp util și nu ignorate sau subminate. Dacă premierul Bolojan ar fi ascultat și înțeles criticile PSD, multe dintre măsurile sale excesive, arbitrare și profund nocive n-ar fi existat. Odată cu preluarea măsurilor PSD de stimulare economică, premierul Ilie Bolojan pare că a înțeles, în sfârșit, și necesitatea protejării populației și a reducerii inflației. PSD salută și susține mecanismul pe care acesta l-a anunțat în privința plafonării la gaz, după modelul pe care tot PSD l-a propus la alimentele esențiale'', se mai arată în comunicatul citat.

 

Bolojan: Ne dorim adoptarea simultană a pachetelor privind reforma administrației și relansarea economică

06 feb, 16:35
negror

DNA: Negoiţă ar fi dispus lucrări de reparaţii, amenajare sau construcţie pe 11 străzi, fără documentele legale şi avize

06 feb, 16:45
buzo

Buzoianu: Pentru România, e important ca viitorul Cadru Financiar Multianual să acorde fonduri pentru proiecte de apă

06 feb, 16:43
