Raed Arafat: Echipele de medici și managementul de la 'Cuza Vodă' au acționat în baza procedurilor

'Colegii medici, managementul spitalului, au acționat imediat și foarte bine, în baza unor proceduri foarte bine stabilite în cadrul exercițiilor pe care le fac anual împreună cu ISU. (...) Incendiul a fost lichidat rapid, și asta este foarte important. Spitalul are autorizație ISU. Cinci din șase etaje au autorizația, al șaselea etaj are documentele în curs de autorizare dar nu sunt probleme cu el. Urmează să fie eliberată autorizația. Totul este ok, dar este vorba de documente. (...) Multe dintre spitalele din România nu au autorizație. Aici e un caz fericit', a spus Raed Arafat.

Șeful DSU a subliniat că Maternitatea Cuza Vodă are 'redundanță energetică foarte importantă'.

'Are generatoare, are baterii, are tot ce îi trebuie ca să rămână întotdeauna alimentat cu curent pentru serviciile esențiale din spital. Faptul că au luat bateriile foc, dintr-un motiv sau altul, asta va fi stabilit, fumul a ajuns la ultimul etaj (etajul 6 - n.r.), s-a recurs la evacuarea spitalului (...) existând și posibilitatea de agravare a incendiului. Intervenția forțelor, pompieri și jandarmi, a fost determinantă', a declarat Raed Arafat.

Acesta a menționat că o parte dintre pacienți au început să fie readuși în spital, iar alții vor fi aduși după ce se termină evaluarea ISU.

'Bateriile de la care a pornit incendiul vor fi anulate și vor fi scoase din uz și atunci, poate, se vor întoarce restul pacientelor în zona cealaltă a spitalului. Din fericire nu au fost victime. Evacuarea s-a făcut pentru că era foarte mult fum. Când ai o clădire inundată cu fum evacuezi toată clădirea. Era și riscul de extindere a incendiului până când pompierii l-au lichidat complet', a mai declarat Raed Arafat.