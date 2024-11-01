Raluca Turcan: Îi solicit domnului Grindeanu să convoace o sesiune extraordinară a Camerei Deputaților

În următoarele săptămâni, a adăugat ea, Parlamentul trebuie să dezbată și să adopte cel puțin șase legi, cu o valoare de cel puțin 770 milioane de euro fiecare.

* Legea salarizării în sectorul public;

* Modificarea Codului Administrativ în domeniul carierei funcționarilor publici și pentru garantarea unor concursuri corecte;

* Adoptarea Codului urbanismului, blocat de prea mult timp în Camera Deputaților;

* Legea pentru întărirea luptei împotriva evaziunii fiscale;

* Legea privind măsurile de reformă din sectorul energetic;

* Legislația în domeniul integrității în funcțiile publice.

''Îi solicit domnului Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, care s-a angajat în fața românilor și a președintelui României că va susține toate proiectele din PNRR, să convoace, de îndată ce proiectele sunt finalizate și depuse, o sesiune extraordinară a Camerei Deputaților, pentru a dezbate și adopta, în procedură de urgență, toate proiectele legislative necesare, pentru a nu rata finanțările din PNRR. O parte sunt rămase restante de pe vremea miniștrilor PSD. Să nu uităm că bugetul României a fost construit în anul 2026, luându-se în calcul că acești bani vor intra în țară! Cred că acesta este un test de minimă responsabilitate pentru domnul Sorin Grindeanu. Să sperăm că nu o să îl pice!'', a transmis ea pe Facebook.