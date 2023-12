”Nu garantez că în următorii 3, 4, 5 ani se va trăi mai bine ca în Spania, sau Portugalia sau în Grecia, dar pot să le garantez că în 10 ani se va trăi mai bine în ţara asta decât în Portugalia, sau în Belgia, sau decât în Polonia”, a afirmat Rareş Bogdan.

”În România, între 12 şi 15 ani de aici înainte se va trăi mai bine decât în peste 70% din ţările europene şi ştiu ce vorbesc şi ştiu de ce”, a spus europarlamentarul PNL în emisiunea Proiect de ţară: România, de la Prima News.

El a precizat că ”România va fi un tigru european şi va avea soarta pe care o au ţările din Orientul Mijlociu, datorită gazului, datorită energiei, datorită alimentelor, marea provocare pentru următorii 50 de ani, la nivel global”.

Rareş Bogdan a afirmat că se bazează numai pe cifre.

”România a evoluat. Legat de investiţii, faptul că am reuşit să creştem cu 6 miliarde bugetul la Ministerul Dezvoltării e un mare plus. Domnul Grindeanu, la Transporturi, are cel mai mare buget pe care l-a avut vreodată Ministerul în ultimii 30 de ani”, a mai spus europarlamentarul PNL, precizând că la Educaţie creşterea este de la 35 de miliarde la 57 de miliarde.

El a mai spus că banii vor fi luaţi o parte din pachetul fiscal, o parte din încasări şi o parte din combaterea evaziunii.

arătând că securitatea individului va fi infinit mai mare în ţara noastră decât a lui astăzi în centrul Bruxelles-ului.