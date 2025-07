Rogobete le transmite directorilor de spitale care nu pot asigura un management eficient să renunțe la posturile lor

A fi manager de spital sau șef de secție nu reprezintă ''un privilegiu'', a spus ministrul, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria.

''În ultimele patru săptămâni am vizitat multe spitale în care am văzut că se poate, spitale care arată mult mai bine decât majoritatea spitalelor private, spitale publice în care echipamentele sunt performante și achiziționate în ultimii doi - trei ani de zile. Or, acest lucru ne arată că se poate. În aceeași țară, cu aceeași finanțare, cu aceeași legislație și cu același Minister al Sănătății, unii, majoritatea, au arătat că se poate. Îi rog public pe managerii care spun în repetate rânduri că nu se poate să lase locul liber pentru cei care pot și pentru cei care știu cum se face'', a declarat Alexandru Rogobete.

El a mai spus că îi este rușine de faptul că, în contextul unui buget de 77 de miliarde de lei pentru sănătate, există spitale în care pacienții sunt trimiși să își cumpere Algocalmin.

''De multe ori mi-e rușine în fața pacienților care, deși la un buget de 77 de miliarde al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în creștere accelerată în ultimii ani, în continuare, în multe spitale din România, pacienții sunt trimiși să cumpere Algocalmin. Banalul Paracetamol care calmează durerile în multe spitale nu există, deși, repet, bugetul a crescut semnificativ'', a precizat el.

Rogobete a subliniat că în medicina românească există ''oameni excepționali'', care vin noaptea de acasă atunci când au urgențe, care fac mai multe gărzi decât este nevoie sau care stau peste program pentru a-și trata pacienții. Există însă și medici, a spus el, reprezentând ''excepții'', care nu își respectă programul de lucru.

''Excepțiile sunt acei colegi care la ora 11:00 sau la ora 12:00 părăsesc spitalul public pentru a-și trata pacienții în privat. Excepțiile sunt acei colegi care își iau concediu sau concediu neplătit pentru a face intervenții chirurgicale în sistemul privat. Or, măsurile despre care noi vorbim vin să crească aparatul administrativ al managerilor unităților sanitare și de a da posibilitatea acestora să ajungă până la desfacerea contractului de muncă pentru cei care nu își respectă programul de lucru în public'', a precizat el.

Alexandru Rogobete a evidențiat că eficientizarea sistemului de sănătate nu înseamnă că spitalele vor rămâne fără resursele necesare sau că se vor 'tăia banii' de la pacienți. Eficientizarea presupune ''o reașezare'' a sistemului, pentru a 'corecta' aspectele care nu funcționează, a punctat el.

''Cred că prea mulți ani la rând sistemul de sănătate a fost peticit, atât de peticit încât nu ne mai permitem să facem reforme punctuale. Nu ne mai permitem să modificăm doar anumite paragrafe sau articole din Legea 95. Este nevoie de o reformă reală, care să scoată la suprafață adevărul așa cum este el. Pentru că, știți foarte bine, dacă nu recunoaștem realitatea din sistem, nu avem cum să o corectăm'', a precizat ministrul Sănătății.