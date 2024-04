Romaşcanu (PSD Buzău): Îmi doresc un număr de primari mai mare decât pe vremea preşedinţiei domnului Ciolacu

În cadrul conferinţei de presă ocazionată de lansarea candidaţilor PSD pentru alegerile locale, preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Buzău a susţinut că deţine toate atributele pentru a ocupa o funcţie de preşedinte al CJ.

"Este o poziţie administrativă extrem de importantă, este o poziţie politică. Din punct de vedere al administraţiei, am un trecut cu două direcţii de acţiune, am lucrat în privat pe zona de management mai mult de 27 de ani, ceea ce m-a ajutat, zic eu, să fiu un ministru decent în două mandate la Cultură. La Bucureşti, pe partea de legislativ am fost foarte aproape de administraţie. Nu cred că sunt nici mai bun, nici mai rău decât alţii, dar cu certitudine sunt foarte motivat şi dedicat să îmi duc la bun sfârşit această însărcinare", a declarat senatorul Lucian Romaşcanu.

El a spus că decizia de a candida la alegerile locale după o lungă carieră în Parlamentul României nu a fost una uşoară.

"Nu a fost o decizie uşoară, dar în acelaşi timp suntem acolo unde este nevoie de noi. Sigur că am avut 8 ani de mandat în Senatul României, am avut poziţii importante acolo, ministru, preşedinte de comisie, preşedinte de delegaţie a Parlamentului României la OSCE, purtător de cuvânt. Este o muncă de echipă munca politică şi în general preşedinţii de organizaţii sunt primii chemaţi să candideze. Cea mai mare provocare cred că va fi la CJ, pentru că este o muncă cu multiple direcţii de acţiune. Unde mi-a plăcut şi am avut satisfacţii a fost în Ministerul de Cultură", a precizat preşedintele Organizaţiei judeţene a PSD Buzău.

La alegerile locale, Romaşcanu şi-a propus obţinerea unui scor mai bun faţă de cel înregistrat în perioada în care Organizaţia judeţeană a PSD era condusă de Marcel Ciolacu.

"Eu îmi doresc la alegerile europarlamentare să mergem peste 60%, la alegerile locale îmi doresc să avem un număr de primari mai mare decât a avut maximum PSD pe vremea preşedinţiei domnului Ciolacu, care a fost 77, deci îmi doresc să depăşim acest număr iar în ceea ce priveşte scorul politic, noi am avut 57% acum 4 ani, îmi doresc să depăşim această cifră. Îmi doresc amical, discutând cu colegii de la Olt, să-i batem de data aceasta, să fim pe primul loc. De când am fost aleşi pe aceste funcţii am spus că după aceste alegeri ne vom pune mandatul pe masă, chiar dacă sunt doar doi ani de când am fost validaţi pentru mandat de 4 ani şi vom lăsa colegii să decidă ce se va întâmpla, dar vreau să plec de la ideea că ne vom atinge şi vom depăşi aceste targeturi", a punctat el.

Lucian Romaşcanu a fost validat pentru a candida la funcţia de preşedinte al CJ Buzău în locul actualului preşedinte, Petre Emanoil Neagu.