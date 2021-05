Romaşcanu: Regalitatea, în România, a dat poporului şansa de a avea un exemplu netulburat de patimi politice

"Astăzi este o zi extrem de importantă, pentru că ne dă ocazia să ne mai ducem puţin în istorie, nu numai pentru a găsi un motiv de sărbătoare, ci pentru a găsi un motiv sau mai multe de reflecţie, de gândire patriotică, pentru că ceea ce noi celebrăm acum şi am celebrat ieri, ceea ce celebrăm astăzi s-a făcut prin jertfă de sânge, s-a făcut prin acţiune patriotică de oameni care au pus mai presus decât destinul lor destinul ţării", a spus, luni, Romaşcanu, în plenul Senatului, cu prilejul Zilei Independenţei României şi Zilei Regalităţii.



Romaşcanu a explicat de ce există doar o Zi a Regalităţii şi nu una a preşedinţilor, potrivit Agerpres.



"Într-adevăr, astăzi este Ziua Regalităţii - am avut un mare rege, pe Carol I, care a pus România pe drumul modernităţii, am avut un alt mare rege, pe Ferdinand Întregitorul, care, prin deciziile sale, nu întotdeauna în linie cu ceea ce îi spuneau trecutul şi gândurile, a fost un mare patriot şi a făcut sau a participat la înfăptuirea României Mari. Pe de altă parte, l-am avut şi pe Carol al II-lea, sigur, nu trebuie să uităm nici asta. Totuşi, Regalitatea, în România, a dat poporului, politicienilor, guvernanţilor acelei vremi, şansa de a se uita în sus la cineva, şansa de a avea un exemplu netulburat de patimi politice, netulburat de patimi personale, ci oameni care s-au pus întru totul în slujba ţării. De asta, până acum nu se justifică să avem vreo zi a preşedinţilor, cum avem o zi a Regalităţii", a spus Romaşcanu.



Senatorul PSD a menţionat că îşi doreşte ca această clasă politică "să reuşească să distileze dintre oamenii care o reprezintă un viitor preşedinte al României la care să ne putem uita în sus cu respect".



"Şi atunci, ceea ce ne-au lăsat moştenire acei mari oameni ai istoriei se va întregi. Dar ca să ajungem acolo, vă recomand tuturor că în asemenea zile să citiţi memorii sau scrieri despre cum s-au întâmplat lucrurile acelor vremi, despre marile bătălii duse şi pe front şi în diplomaţie, astfel încât să avem o Românie independentă, recunoscută", a adăugat Romaşcanu.

loading...