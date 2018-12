Sebastian Ghiță nu se lasă și face plângere împotriva lui Kovesi: acuză ABUZURI

Sebastian Ghiță a făcut o plângere pe numele Laurei Codruța Kovesi. Fosta șefă a DNA a fost reclamată de Ghiță la Secția Specială pentru anchetarea magistraților. Ghiță susține că Laura Codruța Kovesi i-ar fi cerut să plătească avionul pentru repatrierea lui Nicolae Popa, scrie stiripesurse.ro.

"După ce am prezentat statului român toate elementele privin actviitatea infrațională a acestui grup Onea – Kovesi am văzut că nimic nu s-a întâmplat și că tot ce face acest grup dosare fabricate este ascuns, pitit. Ce m-a făcut să fac plângere este că această secție de urmărire a magistraților permite cetățenilor să prezinte probe", a declarat Sebastian Ghiță.

"Am plătit câteva zeci de mii de euro. La acel moment, nu am perceput-o ca fiind o mită, dar după standardele domniei sale, e o mită. Kovesi, mai în glumă, mai în serios, spunea și ce avantaje ai dacă te ai bine cu ea. Nu de puține ori amenința. Kovesi a cerut-o personal, a avut o discuție cu mine, cererea a fost făcută de dânsa și viza un interes personal. Kovesi are un stil de a face lucrurile extrem de dur, așa nazist", a declarat Sebastian Ghiță la Antena 3.

