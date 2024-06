Sergio Mattarella: Italia ţine foarte mult ca România să intre pe deplin în spaţiul Schengen

Acesta a susţinut, miercuri, o conferinţă de presă comună cu preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează la Bucureşti.



"România pentru Italia este un partener extrem de important şi pe plan bilateral, european, dar şi pe cel internaţional. Apartenenţa la Uniunea Europeană este alt motiv de dialog şi de colaborare şi din acest motiv eu îmi doresc ca Italia să ceară Consiliului European să elimine frontierele terestre, ca România să poată să intre pe deplin în spaţiul Schengen. Este o condiţie la care noi ţinem foarte mult şi pe care o solicităm foarte mult. Noi avem o colaborare intensă pe plan euroatlantic şi colaborăm des cu forţele armate, care au o colaborare foarte importantă în toate planurile care privesc Alianţa Atlantică", a declarat Sergio Mattarella.

"Noi avem o colaborare intensă pe plan euroatlantic şi colaborăm des cu forţele armate, care au o colaborare foarte importantă în toate planurile care privesc Alianţa Atlantică", a declarat Mattarella.



Totodată, preşedintele italian a punctat relaţiile bilaterale excelente pe "toate planurile", înlesnite de "legăturile culturale profunde şi de prezenţa comunităţilor noastre în România şi în Italia".



" În Italia se află o comunitate numeroasă de români, care contribuie la viaţa noastră în mod eficace", a spus Mattarella.



În context, şeful statului a evidenţiat prezenţa în România a numeroase firme italiene, fapt care contribuie la relaţiile economice excelente dintre cele două state.



"În România sunt foarte multe întreprinderi italiene, aşa cum a spus domnul preşedinte, relaţiile economice sunt excelente, de asemenea. Domnul preşedintele Iohannis a spus că schimburile comerciale au ajuns la 20 de miliarde de euro şi noi sperăm să crească şi mai mult. Summitul interguvernamental din luna februarie şi semnarea acordurilor bilaterale a fost un succes pentru relaţiile bilaterale şi a deschis alte căi de colaborare", a declarat Mattarella.



Referitor la discuţiile purtate privitor la dimensiunea europeană, şeful statului italian a punctat că după alegerile recente este necesar ca cetăţenii să recapete încrederea în instituţiile europene.



"Am vorbit despre dimensiunea europeană, am vorbit despre noua etapă a vieţii Uniunii Europene după alegerile recente şi necesitatea de a recăpăta încrederea cetăţenilor europeni în instituţiile europene", a declarat Mattarela.



El a reiterat ca un obiectiv indispensabil extinderea Uniunii Europene şi antrenarea ţărilor candidate în acest proces.



"Pentru noi este indispensabilă extinderea Uniunii Europene şi antrenarea ţărilor candidate. Aşa cum a spus domnul preşedinte Iohannis, eu am fost în Republica Moldova în ziua de ieri şi am reafirmat colaborarea cu Republica Moldova şi sprijinul faţă de Republica Moldova şi intenţia de a sprijini pe parcursul integrării europene şi sprijinul faţă de Ucraina. Noi avem poziţii asemănătoare în ceea ce priveşte procesul de aderare, o aderare cât mai rapidă a acestor ţări la Uniunea Europeană ca să contribuie la viaţa Uniunii", a afirmat Mattarella.



El a precizat că a discutat cu preşedintele Iohannis şi despre necesitatea ca după alegerile europene Uniunea Europeană să abordeze şi aspectele care ţin de intensificarea competitivităţii Uniunii pe plan internaţional, dimensiunea economică, coeziunea socială, dimensiunea financiară a UE, precum şi aspectele legate de completarea bugetului UE şi procesul decizional.



"Problemele se nasc din ce în ce mai rapid în lumea contemporană şi cer răspunsuri imediate, rapide. (...) Uniunea Europeană trebuie să fie mai rapidă în ceea ce priveşte luarea deciziilor", a declarat Mattarella.



Preşedintele italian a prezentat şi concluziile discuţiilor cu privire la tema securităţii, subliniind necesitatea consolidării pilonului european de apărare în cadrul NATO, precum şi menţinerea sprijinului pentru Ucraina.



" Noi ne gândim că o apărare comună europeană este necesară pentru a consolida pilonul european în cadrul NATO şi pentru a da un răspuns de teren faţă de creşterea influenţei Federaţiei Ruse. Am vorbit cu domnul preşedinte despre Ucraina şi despre sprijinul deplin pe care atât România, cât şi Italia intenţionează să-l menţină pe viitor în favoarea Ucrainei, pentru a apăra independenţa şi suveranitatea acestei ţări, pentru a proteja, pentru a respecta regulile dreptului internaţional şi viaţa comunităţii internaţionale şi securitatea Europei. Apărarea Ucrainei, rezistenţa Ucrainei înseamnă securitatea şi rezistenţa întregii Europe. Aşadar, am vorbit şi despre conferinţa din Elveţia, dar a fost un prim pas, un pas preliminar pentru a demara negocierile pentru pace. Noi sperăm ca Federaţia Rusă să fie disponibilă pentru a reafirma regulile dreptului internaţional, pentru a găsi o soluţie viabilă", a mai afirmat Mattarella.

